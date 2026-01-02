Los Andes confirmó a su segundo refuerzo para el inicio de la Primera Nacional

Los Andes continúa con el armado del plantel pensando en el comienzo del torneo de la Primera Nacional 2026. Con el nuevo año, llegó el segundo refuerzo para el plantel dirigido por Leonardo Lemos. Se trata de un defensor que arriba al club de Lomas de Zamora desde Nueva Chicago.

El Milrayitas presentó a Julián Rodríguez Vuotto , defensor de 25 años de edad, quien llega a Los Andes con el pase en su poder tras defender la camiseta del Torito de Mataderos, donde disputó 26 partidos, de los cuales 25 fueron como titular y no convirtió goles. Surgió de las divisiones inferiores de River, es marcador central derecho y tiene similitudes con Román Riquelme, ex zaguero del Milrayitas que volvió a Argentinos Juniors.

A lo largo de su carrera defendió las camisetas de Soledade, de Brasil , y de dos clubes chilenos: Barnechea y Santiago Morning . En el país trasandino, disputó 111 encuentros y convirtió ocho goles.

Luego de firmar su contrato, el zaguero central dialogó con el programa Fútbol en Milrayitas donde dejó sus primeras sensaciones sobre su llegada al club de Lomas de Zamora.

Embed - Club Atlético Los Andes on Instagram: " , . El defensor central de 25 años, proveniente de Nueva Chicago se incorpora al plantel dirigido por Leonardo Lemos para la temporada 2026. ¡ @julianrodriguezv_ te deseamos todos los éxitos vistiendo la Milrayitas! "

"Por suerte tuve un buen año en Chicago, aunque el entrenador nuevo me comunicó que no me iba a tener en cuenta. Tuve el llamado de Leonardo Lemos, me gustó su idea y eso fue lo que terminó inclinando la balanza para aceptar la propuesta de Los Andes", aseguró el futbolista nacido en Villa Luzuriaga, provincia de Buenos Aires.

Asimismo, Rodríguez Vuotto confirmó que se quería quedar en el fútbol argentino, a pesar de tener la chance de regresar a Chile: "Tenía la oportunidad de regresar al fútbol chileno, donde ya había estado, pero mi deseo era seguir en Argentina. El llamado de Lemos para jugar en un club histórico de la categoría como lo es Los Andes, termina siendo fundamental para firmar y arrancar este nuevo año 2026 con un proyecto ambicioso".

Su posición en la cancha y sus objetivos

A su vez, sostuvo: "Soy marcador central, estoy más acostumbrado a jugar de central izquierdo que de central derecho aunque sea derecho, jugué prácticamente toda mi carrera de marcador central izquierdo. Hay muchas fotos con el número 3 porque en Santiago Morning, el equipo de Chile que estuve, era por números entonces allá en Chile se acostumbra a que los centrales usen la 3 y la 5, entonces por eso usé mucho la 3".

Además, destacó que es un jugador "duro para los duelos y fuerte en el juego aéreo". Y agregó: "yo creo que la gente también me va a ir conociendo semana a semana y ojalá podamos tener el mejor campeonato posible".

Otros refuerzos que podrían llegar a Los Andes

La dirigencia del club de Lomas de Zamora tiene como objetivo sumar entre 11 y 12 refuerzos para el próximo campeonato. Con el objetivo de potenciar la base de jugadores que continuarán en el club en el 2026, el Milrayitas ya tiene entre sus filas a Juan Manuel Vázquez y Julián Rodríguez Vuotto, pero hay dos jugadores más que están al caer.

Uno de los nombres es el de Iván Peter Grance, quien llegaría tras finalizar su vínculo con San Miguel. Formado en las inferiores de Boca Juniors, es un futbolista que conoce muy bien Lemos, ya que lo tuvo en Sacachispas cuando dirigió en 2021. Con el equipo de Villa Soldati, ambos consiguieron el ascenso a la Primera Nacional.

En ese equipo, el lateral izquierdo fue uno de los mejores y al otro año lo ratificó en la segunda categoría. Eso le permitió pasar en 2023 a Gimnasia de Jujuy, pero en el Lobo no tuvo continuidad y a los seis meses emigró a San Miguel, con el que logró el ascenso a fines de ese año para regresar a la Primera Nacional.

En el Trueno Verde, Peter Grance tuvo un gran paso y sus números en la segunda categoría así lo demuestran: disputó 57 encuentros, 43 como titular, con dos goles y dos asistencias.

Por último, el lateral derecho Julián Navas, quien juega en Patronato, donde disputó 21 partidos, 13 como titular, no convirtió goles, y acumula 71 partidos en la divisional, con cuatro goles y una asistencia. A lo largo de su carrera, defendió los colores de Independiente Rivadavia (51 partidos, cuatro goles), Arsenal (51 partidos, tres goles), Central Córdoba (8 partidos) y Colón de Santa Fe (cinco partidos).

Los Andes entrenó hasta el viernes 12 de diciembre y el retorno a las prácticas está previsto para el próximo lunes 5 de enero en el Eduardo Gallardón.