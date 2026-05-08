Banfield va por un triunfo para seguir en carrera en la Copa Argentina

Banfield enfrentará este viernes, desde las 12.10, a San Martín de Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina , con el objetivo de seguir en carrera en el certamen federal y cerrar de una manera el semestre después de lo que fue la victoria del sábado ante Barracas Central .

El partido, que tendrá el arbitraje de Ariel Penel , se jugará en el estadio Padre Ernesto Martearena , de Salta, y allí el Taladro intentará aprovechar la diferncia de categoría que existe con el conjunto tucumano, hoy en la Primera Nacional, para avanzar a la próxima ronda.

De conseguirlo, el equipo de Pedro Troglio mejoraría la producción realizada en la edición anterior, donde fue eliminado en 16avos de final tras perder por 2 a 0 ante Tigre. A eso es la apunta el plantel para cerrar con una sonrisa el semestre.

Consciente de esto, Troglio afrontará este partido con lo mejor que tiene a disposición y por eso repetiría a todos los futbolistas que fueron de la partida el sábado ante Barracas Central, sabiendo que podría ser el último partido de Mauro Méndez con la camiseta de Banfield.

Mauro Méndez y Tiziano Perrotta Sería el último partido de Méndez en Banfield.

De esta manera, con los titulares, el Taladro buscará igualar la instancia a la que llegó en 2024, en la que fue eliminado por Talleres de Escalada, en un partido que todavía es recordado por el Tallarín. Hasta el momento, la mejor producción del Albiverde fue cuando llegó a semifinales en 2022.

San Martín no guarda titulares

En una situación diferente, ya que el martes recibirá al líder Gimnasia de Jujuy por la fecha 13 de la Primera Nacional, San Martín de Tucumán definió afrontar el duelo ante Banfield con los mejor que tiene a disposición, teniendo en cuenta que una victoria le permitiría lograr su mejor perfomance en la Copa Argentina: nunca llegó a clasificar dentro de los mejores 16 equipos.

En este contexto, uno de los cambios que realizaría el entrenador Andrés Yllana sería el regreso del delantero Diego Diellos, quien se recuperó de un desgarro y volvería al 11 titular. La contrapartida de esto son las lesiones de Facundo Pons, ex Banfield, y Kevin López. De esta manera, el equipo para enfrentar a Banfield será similar al que le ganó por 2 a 1 a Atlético de Rafaela por la Primera Nacional.

Posibles formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Davida Zalazar, Ignacio Pais, Santiago Esquivel, Neyder Moreno; Mauro Méndez y Tiziano Perrota.

San Martín: Darío Sand; Jorge Juárez, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Lucas Diarte; Santiago Briñone, Guillermo Rodríguez, Martín García, Luciano Ferreyra; Alan Cisnero y Diego Diellos.

Arbitro: Ariel Penel. Hora: 21.10. Cancha: estadio Padre Ernesto Martearena. TV: TyC Sports.