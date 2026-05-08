Romper con los empates, la meta de Temperley ante Deportivo Maipú

Temperley es uno de los equipos que menos perdió en la Primera Nacional , pero ese dato contrasta con su posición en la zona B, debido a que sus cinco empates consecutivos lo ubican 8º, cerrando momentáneamente el Gasolero el lote de equipos que clasifican al Reducido.

Se esperaba el despegue del equipo de Nicolás Domingo luego de vencer a Los Andes en Lomas de Zamora , que esa inyección anímica lo iba a catapultar a los primeros puestos, pero no solo que no ganó, sino que bajó el rendimiento, a pesar de llevar adelante un invicto de ocho jornadas.

Estadísticamente, perder un solo partido de 11 es destacable, pero no tiene correlación con el porcentaje de victorias (tres) e igualdades (siete). El Gasolero iguala la campaña que llevan en la zona A Godoy Cruz de Mendoza y Ciudad de Bolívar -último en ceder su invicto-. En la B, también tienen una caída Tristán Suárez -20 puntos- y San Martín de Tucumán -18 puntos-.

Pasaron Ferro Carril Midland (0-0), Quilmes (3-3), Colegiales (1-1), Patronato de Paraná (0-0) y Almagro (1-1). Por lo que Temperley buscará, contra Deportivo Maipú de Mendoza, romper con esa racha para no igualar la de José María Bianco. Para encontrar una serie encadenada de empates hay que remontarse al 2022. Con el “Chaucha” en el banco, fueron seis.

Los seis empates en fila de Temperley

La serie abarcó desde la 23º a la 28º fecha: arrancó de visitante contra Deportivo Morón 1-1 (Franco Ayunta; Leonardo Ramos), Deportivo Madryn 1-1 (Facundo Callejo; Leonardo Marinucci, de tiro penal), Estudiantes de Río Cuarto (0-0), Alvarado de Mar del Plata (0-0), Almagro 1-1 (Facundo Callejo; Maximiliano Rueda) y Nueva Chicago 2-2 (Luis López y Facundo Callejo; Brian Guerra -2-, ambos goles sobre el final del partido).

La seguidilla no se cortó con un triunfo. Todo lo contrario. Sobrevinieron dos derrotas: Deportivo Maipú de Mendoza 1-2 (Tobías Reinhart; Fausto Montero y Marcelo Eggel) y Quilmes 2-3 (Lucas Baldunciel y Facundo Castet; Rafael Barrios y Mariano Pavone -2-), más un empate con Independiente Rivadavia de Mendoza 1-1 (Lucas Ambrogio; Luis López). Al 10º partido venció a Ferro Carril Oeste 1-0 (Agustín Paz), en el estadio Alfredo Beranger.