Cuánto hace que Temperley no le gana a Almagro en José Ingenieros

Temperley vive momentos de incertidumbre en la Primera Nacional . Poco queda de aquel equipo que arrancó con ilusión en las primeras fechas, le ganó el clásico a Los Andes y ahora navega por la mediocridad en la categoría. El equipo dirigido por Nicolás Domingo necesita una prueba de carácter en su visita a Almagro.

El problema radica en que el Gasolero acumula cuatro empates consecutivos, viene de un empate con gusto a muy poco ante Patronato y entró en una seguidilla sin victorias de la cual no puede salir. Con Almagro en el horizonte, el Celeste buscará cortar la racha sin victorias, pero no aparece como un rival sencillo desde el historial.

En Turdera. Temperley no pudo con Patronato y tuvo que conformarse con el empate

A lo largo de la historia, Tricolores y Gasoleros se enfrentaron en 105 oportunidades con 41 victorias para Almagro , 34 para Temperley y 30 empates. Un añejo enfrentamiento del ascenso que lo tiene a Almagro por encima y con datos particularmente negativos para Temperley.

De las 34 victorias que Temperley consiguió sobre Almagro en su historia, solamente 8 fueron como visitante. Es decir que a Temperley cada vez que enfrenta al Tricolor en José Ingenieros se le complica y mucho.

Si nos remontamos sólo al Siglo 21, desde el 2000 en adelante el Gasolero se impuso en dos presentaciones sobre el Tricolor en José Ingenieros. En la temporada 2009-2010 de la Primera B Metropolitana, el equipo dirigido por Jorge Vivaldo ganaba 2 a 0 con goles de Facundo Tessoro y Diego Pave.

Por su parte, para encontrar una victoria de Temperley sobre Almagro como visitante hay que remontarse a la temporada 2013-2014 de la Primera B Metropolitana. En aquella oportunidad, el Gasolero se impuso por 2 a 1 con goles de Fernando Brandán y Luis López, mientras que para el Tricolor anotó Emiliano Bonfigli. Luego de este encuentro, volvieron a verse las caras en 3 ocasiones en José Ingenieros, con 2 triunfos de Almagro y 2 empates. Mientras que en el Alfredo Beranger, el Gasolero se impuso en las dos presentaciones que se vieron las caras por la Primera Nacional.

temperley vs almagro Temperley logró sus últimos triunfos ante Almagro en el Alfredo Beranger.

El presente de Almagro, el único dato alentador para Temperley

A pesar de las estadísticas negativas, Temperley se apoya en la actualidad de Almagro. El Tricolor marcha último en la Zona B de la Primera Nacional con 8 puntos, producto de 2 triunfos, 2 empates y 6 derrotas, tras 10 fechas disputadas. Las dos únicas victorias de Almagro en el campeonato fueron ante Quilmes y Deportivo Morón, por la sexta y séptima fecha respectivamente.

Recientemente dejó la dirección técnica Gabriel Gómez, quien estuvo al frente del equipo desde la fecha 1 hasta la número 11. De común acuerdo con la dirigencia dejó de ser el entrenador, tras la última derrota con Deportivo Maipú. En su lugar asumió Carlos Mayor, quien llega desde Mitre de Santiago del Estero, donde cosechó 1 victoria, 6 empates y 3 derrotas. Cuenta con tres experiencias previas en el Tricolor, ya que lo dirigió entre 2013 y 2014, en el 2017 (apenas duró un mes y medio porque se fue a dirigir a Japón) y en la temporada 2019.

Además, Mayor dirigió a Temperley durante la temporada 2016-2017 cuando el Gasolero militaba en la Primera División.