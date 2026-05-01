Deep Purple, leyenda del hard rock, regresa a la Argentina

Deep Purple anunció su retorno a la Argentina con un show programado para el 10 de diciembre en el Movistar Arena , en una cita imperdible para ver en vivo a una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

Se espera que la banda, que hoy tiene es sus filas a Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey y Simon McBride, despolve sus grandes con su material reciente. Darán presente las canciones de “=1”, el nuevo trabajo del gurpo británica, producido por Bob Ezrin.

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La última vez que la banda pisó un escenario de la Argentina fue en 2017, con un show en Tecnópolis donde repasaron clásicos inoxidables como “Highway Star”, “Smoke on the Water”, “Pictures of Home”, “Bloodsucker” y “Strange Kind of Woman”. Con más de una decena de presentaciones en el país desde los años '90, el grupo consolidó una relación sostenida con sus fans argentinos.

Antes y después en la historia del rock

Desde su formación en 1968, su sonido marcó un antes y un después, y su capacidad de reinventarse les permitió mantenerse vigentes sin perder identidad.

Uno de los momentos más recordado de su carrera llegó con la formación MKII, integrada el quinteto estelar de Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Jon Lord y Ritchie Blackmore.

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Las entradas para Deep Purple se consiguen en la página del Movistar Arena