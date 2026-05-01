Una noche en la Reserva Santa Catalina: caminata, fogón y música

El cierre de la actividad será con un fogón bajo la luna llena.

La Reserva Santa Catalina es un pulmón verde emblemático de Lomas de Zamora que invita a desconectar y disfrutar de la naturaleza . Este sábado, a las 19, el Municipio realizará la última visita nocturna de la temporada.

"Exploraremos el bosque iluminado por la luz de la luna llena guiados por el equipo de guardaparques, quienes compartirán información sobre la fauna nocturna. Estas experiencias nos brindan la oportunidad de conectar con la biodiversidad local, fortalecer los vínculos comunitarios y aprender juntos sobre la importancia de proteger nuestros espacios naturales", señalaron desde la Secretaría de Ambiente .

Dentro del predio ubicado sobre Garibaldi 2348 , los vecinos serán parte de una actividad que comenzará al atardecer y finalizará a la noche. La idea es, a través de una caminata, conozcan el lugar desde otra perspectiva y activen los sentidos para descubrir la flora y fauna que permanece oculta durante el día.

El encuentro tendrá su cierre en el área recreativa con un fogón, la luna llena y música en vivo. Las personas interesadas en participar tienen que mandar un mail a [email protected].

La importancia de la Reserva Santa Catalina

La Reserva Santa Catalina es uno de los espacios verdes más importantes del Conurbano. Sus senderos y bosques están rodeados de más de 120 especies de aves y 60 variedades de mariposas.

Hace varios años que el Municipio lleva a cabo trabajos de restauración y diferentes obras para mejorar sus instalaciones como la construcción de un aula sustentable, invernadero destinado a fortalecer la producción de plantas nativas y la instalación de paneles solares para promover el uso de las energías renovables.

El año pasado se firmó el acta de implementación de la Reserva Provincial Santa Catalina con el objetivo de preservar su biodiversidad y llevar adelante nuevas obras de infraestructura. El predio abre de lunes a domingo, de 9 a 18.