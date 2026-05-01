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1 de mayo de 2026
Infraestructura.

Mejoran el tránsito en Lomas con nuevos arreglos en calles y avenidas

El Municipio trabaja en distintos barrios para mejorar la conexión y la seguridad vial. Hay frentes en Banfield, Budge, Santa Marta y San José.

Las obras llegan a distintas localidades de Lomas.

Las obras llegan a distintas localidades de Lomas.

Para mejorar el tránsito y la seguridad vial, el Municipio sigue desplegando obras de infraestructura en diferentes calles y avenidas de Lomas de Zamora.

Sobre las avenidas Alsina y Almirante Brown, que abarcan a las localidades de Banfield, Lomas y Temperley, se están haciendo obras de bacheo en sectores que estaban deteriorados y necesitaban arreglos. Las acciones comenzaron la semana pasada en el cruce de Alsina y Malabia, en Banfield, y seguirán en estos días hasta llegar a la calle Gallo.

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arreglos alsina
Los arreglos en la Avenida Alsina abarcan a Banfield, Lomas y Temperley.

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Después pasarán a la zona de Lomas y Temperley con el objetivo de extenderse hasta la intersección de Almirante Brown con Florencio Varela. El proyecto incluye trabajos complementarios como demarcación vial, reposición de cartelería, pintura de cordones, reconstrucción de rampas, despeje lumínico, reparación de luces y limpieza integral.

Por la avenida Alsina/Almirante Brown, una de más importantes de la ciudad, todos los días pasan miles de vehículos y varias líneas de colectivos (74, 79, 160, 266 y 278). También se usa como vía de conexión directa con los municipios de Lanús y Almirante Brown.

Más obras de bacheo y arreglos en calles empedradas

En las últimas semanas se abrieron nuevos frentes en Budge sobre la calle Carriego, desde Quesada a Ayolas, abarcando 900 metros cuadrados de hormigón y la reparación de sumideros. A esto se suma la repavimentación sobre Tavano, entre Urunday y El Pampero, en la localidad de Santa Marta.

Mientras que en el marco del programa "El Diego nos une", en San José comenzaron las obras en hormigón sobre los cruces de Lynch con Brasil y Córdoba. La iniciativa en conjunto con el Municipio de Lanús contempla mejoras a lo largo de 13 cuadras de la Avenida Coronel Lynch, desde Donato Álvarez hasta Villa Barceló.

arreglo azara empedrado
Trabajos en Azara para preservar la identidad barrial.

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Por su parte, en estos días ya se habilitaron al tránsito las obras finalizadas en Carcarañá y Voltaire (Parque Barón); París, entre Benito Pérez Galdós y Pío Baroja (Centenario); Sarmiento, entre Colombres y Garona (Lomas); y en el cruce de Lynch con Jesús Olivan (San José).

Y a través del programa Adoquinadores de la Comunidad avanzan las acciones de bacheo granítico sobre Azara, entre Larroque y Grigera, con el objetivo de mejorar la calles empedradas y preservar la identidad barrial.

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