Doble crimen en Fiorito: la resignación de la viuda de Damián Belizan por la posible condena

En la recta final del juicio por el doble crimen de Villa Fiorito , Yanina, viuda de Damián Belizán , puso en palabras el sentimiento que atraviesa a la familia tras los alegatos. “A nosotros, de ninguna forma nos va a devolver nada”, reflexionó sobre la posible condena.

Lejos de encontrar alivio en el pedido de la fiscalía, su testimonio refleja una mezcla de resignación, y bronca con el proceso judicial. “Fue lo máximo que desde el primer día nos dijeron. Es más, antes nos hablaban de menos”, sostuvo.

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En diálogo con La Unión , al referirse a los 25 años de prisión solicitados por la fiscalía, explicó que las expectativas iniciales eran incluso más bajas. “Desde el vamos ya es injusto la cantidad. Pedir más para que después nos den menos. Hay que conformarse con lo que se da”, comentó resignada.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 5 de mayo, cuando dará a conocer el veredicto.

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Todo ocurrió la tarde del 28 de septiembre de 2024 en una casa de la calle Gaspar Núñez de Arce al 2200, casi en el cruce con Pilcomayo.

De acuerdo a la recontrucción de los hechos, Ratti se apoderó de una pistola 9 milimetros y disparó contra sus parientes. Ambos murieron casi en el acto.

Belizán estaba en el lugar de manera circunstancial: había ido a hacer una reparación eléctrica. Su precencia ocasional en el lugar le costó la vida.

El Comando Patrulla llegó tras un llamado al 911 y encontró los cuerpos tendidos en el sector delantero del terreno. Ratti fue detenido en un domicilio aledaño con el arma en su poder.