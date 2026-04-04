A más de dos años del crimen del mecánico Enzo Capis, todavía no hay fecha de juicio

Más demoras en el juicio por el crimen del mecánico.

A más de dos años del crimen del mecánico Enzo Gabriel Capis, el juicio todavía no tiene fecha y se espera una nueva audiencia preliminar para definir los ultimos detalles que demoran el caso, designada para el próximo 15 de abril.

El imputado es el exsuegro de la víctima, quien habría actuado a modo de venganza, al enterarse de que el joven tenía una relación de pareja con su hija adolescente. El hombre está detenido, con prisión preventiva.

La madrugada del ataque, sucedido la madrugada del 24 de febrero del 2024, la víctima fue baleada en la esquina de las calles Pilar y Darwin, cuando manejaba una camioneta Ford F100 de color verde que terminó chocando contra un poste de luz ubicado en la intersección de las calles José León Suárez y Benito Pérez.

El muchacho fue trasladado por una ambulancia al Hospital Evita, donde fue operado de urgencia. Lamentablemente, no pudieron salvar su vida por la gravedad de la herida que presentaba al momento de ingresar al centro de salud.

Enzo Gabriel Capis, la víctima del caso. El crimen del mecánico Enzo Gabriel Capis, ocurrió cuando la víctima manejaba su auto. El móvil del crimen del mecánico De acuerdo a los testimonios de la familia de Enzo, todo indica que se trató de una venganza. Sucede que el joven había trabajado en el taller mecánico de Liway y estuvo en pareja con su hija de 16 años. El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, que caratuló el hecho como "homicidio".

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