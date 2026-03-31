La familia del sargento Cancino se opone al juicio abreviado contra uno de los detenidos

La familia de Alexis Emanuel Cancino , el sargento de la Policía Bonaerense asesinado durante un intento de robo en Ingeniero Budge , se opone al posible juicio abreviado contra el menor que está detenido por el crimen ocurrido en febrero del 2025.

"Estamos indignados porque acordaron un juicio abreviado para Benjamín Torrez , el asesino que era menor cuando mataron a mi hermano", contó Melina Cancino , la hermana de la víctima, en diálogo con La Unión .

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El temor de los familiares de la víctima es que el delincuente considerado el autor material del asesinato sea sentenciado con una pena que le permita salir en libertad en pocos años.

"Según el código procesal juvenil, con todos los agravantes y las pruebas que hay, la máxima que le darían es 15 años, pero con un juicio abreviado, él se hace cargo, y se la bajan capaz que a ocho años", lamentó.

Alexis Cancino fue asesinado durante un asalto. La familia de Alexis Emanuel Cancino se opone al juicio abreviado al menor detenido por el crimen.

Se trata del hijo de Guillermo Torrez, delincuente que fue abatido por el sargento Cancino en ese hecho. Al momento del crimen, tenía 17 años y por eso su causa quedó a cargo del fuero de menores.

El crimen de Alexis Alexis Cancino

Por el crimen del sargento Cancino también están detenidos Daniel Mansilla y Jonathan Segovia. Todavía no se estableció una fecha para juzgarlos. "Por eso también estamos indignados, porque no se sabe nada del juicio", expresó Melina a este medio.

Durante la madrugada del 6 de febrero del 2025, la víctima, que se hallaba vestida de civil y franco de servicio, trabajaba de chofer de DIDI y llevó a un pasajero en su Chevrolet Corsa hasta el cruce de Blandengues y Homero bis. En ese lugar, lo interceptaron dos hombres armados con la intención de asaltarlo.

Ante esa situación, Cancino extrajo su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros y empezó a tirotearse con los delincuentes. En el enfrentamiento resultaron heridos el policía y uno de los ladrones. Los dos murieron camino al hospital.

El caso tiene tres detenidos. Benjamín Torrez tenía 17 años al momento de su arresto y era hijo de Guillermo Torrez, el delincuente que había sido abatido por el sargento. Los otros dos, eran mayores de edad.