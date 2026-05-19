Tragedia en Lomas de Zamora: qué se sabe de la pareja que murió atropellada por el tren

El sábado pasado, una pareja murió trágicamente tras ser embestida por el tren en la estación de Lomas de Zamora . Con el correr de las horas se conocieron más detalles sobre estos dos jóvenes y las circunstancias en las que perdieron la vida.

Todo ocurrió en el andén 3 de la estación. La pareja mantuvo una discusión y ambos cayeron a las vías. Terminaron arrollados por una formación que venía desde Plaza Constitución. La imagen fue realmente dantesca: las víctimas quedaron abrazadas y aplastadas en el espacio que había entre el tren y la plataforma.

Muchos pasajeros presenciaron el hecho y quedaron consternados . El andén terminó lleno de sangre y la gente corrió espantada. Rápidamente se montó un operativo para retirar los cuerpos, con la participación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, Defensa Civil y la Policía Científica.

Conmoción en Lomas de Zamora por una tragedia que se cobró la vida de una pareja.

Después del terrible accidente, empezaron a conocerse datos sobre la pareja, aportados por personas de su entorno. La joven era menor de edad: tenía 17 años recién cumplidos, mientras que el muchacho tenía 20.

Según pudo averiguar La Unión, ambos eran oriundos del barrio Santa Catalina y llevaban poco tiempo en pareja. El chico, de hecho, había vivido poco tiempo antes en la Costa Atlántica.

Personas allegadas a la joven explicaron que sufría de problemas psiquiátricos y que en varias oportunidades intentó suicidarse. Por desgracia, lo consiguió el sábado.

La principal hipótesis de la tragedia en Lomas de Zamora

accidente tren pareja La tragedia dejó consternados a los demás pasajeros.

Desde un principio había tres hipótesis. Algunos dijeron que la pareja se suicidó. Otros sostuvieron que intentaron cruzar por las vías y que no llegaron a subir a tiempo a la plataforma. Finalmente, hubo quienes dijeron que hubo una discusión previa, que la chica bajó a las vías y que su novio intentó rescatarla. Esta última versión parece haber sido la correcta.

En los tres días que siguieron al accidente, varias personas aseguraron que el joven quiso evitar que su novia se suicidara y que bajó a las vías a ayudarla a subir, pero no lo logró. Al ver que el tren estaba a punto de embestirlos, se abrazaron y enfrentaron el trágico final.

El caso sigue en investigación. Desde Trenes Argentinos aportaron las cámaras de seguridad del andén a la Unidad Funcional de Instrucción Nº19 de Lomas de Zamora. Por el momento, no hubo más información oficial.