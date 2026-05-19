Las increíbles imágenes de la Luna sobre Lomas y el eclipse que se acerca.

La Luna creciente sobre el cielo oscuro de Lomas de Zamora dejó una postal impactante durante las últimas noches y despertó nuevamente el interés de vecinos y aficionados por los fenómenos astronómicos.

La imagen, capturada desde lo alto del Palacio Municipal por el fotógrafo Ramiro Castaldi, muestra el fino arco iluminado de la Luna acompañado por el tenue resplandor de su cara oculta, en una escena comparable con una “media sonrisa” suspendida en el cielo.

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El fino arco iluminado de la Luna acompañado por el tenue resplandor de su cara oculta.

Entre los fanáticos de la astronomía crece una expectativa mundial por el próximo gran eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026 y que promete convertirse en uno de los eventos astronómicos más importantes de los últimos años.

Según especialistas, el eclipse será total en distintas regiones del mundo, especialmente en parte de España, Islandia y Groenlandia, mientras que en otros países podrá observarse de forma parcial.

El fenómeno provocará que el día se oscurezca durante algunos minutos debido a la alineación perfecta entre la Luna y el Sol.

La expectativa es tan grande que medios internacionales ya comenzaron a hablar del evento como uno de los eclipses más espectaculares de la década. En algunas zonas la oscuridad total podría extenderse por más de dos minutos y miles de personas ya organizan viajes y actividades para observarlo.

Además, especialistas remarcan que para observar un eclipse solar de manera segura será necesario utilizar gafas homologadas especiales y evitar mirar directamente al Sol sin protección.