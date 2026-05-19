El vecino de Temperley y sus perros consiguieron un lugar donde vivir

Se fue de Temperley a una casa de José Mármol para poder seguir viviendo con sus perros.

Lomas de Zamora se movilizó con Guillermo Toth, el vecino de 63 años que vivía en un galpón en Temperley y pedía un lugar para vivir ante el inminente desalojo. Pero no estaba solo, si no con sus perros que fueron rescatados de la calle. La buena noticia llegó: le ofrecieron una casa en José Mármol.

Miles de personas compartieron su historia y el caso se viralizó tanto que llegó a los noticieros de televisión, pero todo surgió gracias a la campaña solidaria que lanzaron sus vecinos para ayudarlo a conseguir alojamiento porque no podía pagar más el galpón en el que estaba y debía entregar las llaves.

Lo quieren mucho, dicen que es muy bueno y respetuoso. Y esa campaña que iniciaron sus vecinos dio sus frutos: el esperado llamado llegó. Le prestaron un lugar para vivir con sus perros en José Mármol y, emocionado y agradecido emprendió la mudanza el fin de semana. De hecho, ya está instalado en el lugar.

Como este préstamo es transitorio, debe reactivar su actividad: es herrero y el trabajo bajó a cero, según contó a La Unión, pero aspira a retomar los trabajos de herrería y generar ingresos hasta que pueda jubilarse.

Las personas interesadas en ayudarlo u ofrecerle un empleo pueden comunicarse con Guillermo al WhatsApp 11-6965-7803. image

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