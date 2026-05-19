martes 19 de mayo de 2026
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19 de mayo de 2026
Solidaridad.

El vecino de Temperley y sus perros consiguieron un lugar donde vivir

Guillermo Toth recibió el llamado que tanto esperaba: le ofrecieron una casa en José Mármol. Pero es transitorio y debe activar el trabajo relacionado a la herrería.

Se fue de Temperley a una casa de José Mármol para poder seguir viviendo con sus perros.&nbsp;

Se fue de Temperley a una casa de José Mármol para poder seguir viviendo con sus perros. 

Miles de personas compartieron su historia y el caso se viralizó tanto que llegó a los noticieros de televisión, pero todo surgió gracias a la campaña solidaria que lanzaron sus vecinos para ayudarlo a conseguir alojamiento porque no podía pagar más el galpón en el que estaba y debía entregar las llaves.

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Lo quieren mucho, dicen que es muy bueno y respetuoso. Y esa campaña que iniciaron sus vecinos dio sus frutos: el esperado llamado llegó. Le prestaron un lugar para vivir con sus perros en José Mármol y, emocionado y agradecido emprendió la mudanza el fin de semana. De hecho, ya está instalado en el lugar.

Como este préstamo es transitorio, debe reactivar su actividad: es herrero y el trabajo bajó a cero, según contó a La Unión, pero aspira a retomar los trabajos de herrería y generar ingresos hasta que pueda jubilarse.

Las personas interesadas en ayudarlo u ofrecerle un empleo pueden comunicarse con Guillermo al WhatsApp 11-6965-7803.

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