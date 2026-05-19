El vecino de Temperley y sus perros consiguieron un lugar donde vivir

Lomas de Zamora se movilizó con Guillermo Toth, el vecino de 63 años que vivía en un galpón en Temperley y pedía un lugar para vivir ante el inminente desalojo. Pero no estaba solo, si no con sus perros que fueron rescatados de la calle. La buena noticia llegó: le ofrecieron una casa en José Mármol.
Miles de personas compartieron su historia y el caso se viralizó tanto que llegó a los noticieros de televisión, pero todo surgió gracias a la campaña solidaria que lanzaron sus vecinos para ayudarlo a conseguir alojamiento porque no podía pagar más el galpón en el que estaba y debía entregar las llaves.
Lo quieren mucho, dicen que es muy bueno y respetuoso. Y esa campaña que iniciaron sus vecinos dio sus frutos: el esperado llamado llegó. Le prestaron un lugar para vivir con sus perros en José Mármol y, emocionado y agradecido emprendió la mudanza el fin de semana. De hecho, ya está instalado en el lugar.
Como este préstamo es transitorio, debe reactivar su actividad: es herrero y el trabajo bajó a cero, según contó a La Unión, pero aspira a retomar los trabajos de herrería y generar ingresos hasta que pueda jubilarse.
Las personas interesadas en ayudarlo u ofrecerle un empleo pueden comunicarse con Guillermo al WhatsApp 11-6965-7803.