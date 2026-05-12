A días de ser desalojado, un vecino de Temperley busca un lugar para vivir con sus perros

Guillermo Toth es un vecino de Temperley que atraviesa una situación muy angustiante. El próximo viernes será desalojado del galpón en el que vive junto a sus perros y no tiene otro lugar adónde ir. Para evitar que termine en la calle, la gente del barrio comenzó una campaña solidaria para ayudarlo a conseguir alojamiento.
Guillermo tiene 63 años, trabaja como herrero de forma independiente y desde hace tiempo vive en un galpón ubicado sobre la calle Condarco 383. "El galpón lo alquilamos con un socio y pusimos una herrería. En ese momento yo alquilaba una casa pero mi socio se fue, quedé solo atendiendo el taller y como bajó mucho el trabajo tuve que dejar la casa y venirme a vivir a un cuartito dentro del galpón", relató Guillermo.
WhatsApp Image 2026-05-11 at 19.37.20
Los vecinos del barrio armaron una campaña para ayudarlo.
Con el correr de los meses, el trabajo en la herrería cayó y su situación económica siguió empeorando. Ahora, Guillermo está al borde de quedarse en la calle y su familia no puede ayudarlo. "El trabajo cayó hasta cero y me endeudé con el alquiler del galpón. Me tuvieron mucha paciencia, pero el viernes tengo que entregar las llaves e irme", contó, y luego agregó: "Me quedé sin plata y no me puedo jubilar hasta fines del año que viene. Fui a muchas entrevistas laborales, pero me dijeron que soy muy viejo".
El vecino tiene perros de los que no quiere ni piensa separarse. "Son perros rescatados de razas mixtas y lo que necesito es un lugar que tenga espacio para poder estar con ellos. Prefiero ir a vivir en la calle antes que abandonarlos", remarcó.
La movida de los vecinos de Temperley para ayudar a Guillermo
Guillermo es muy querido por los vecinos del barrio, quienes lo consideran una persona amable y respetuosa. Todos los días le llevan comida y también armaron un flyer para difundir su situación en las redes y ver si alguien puede conseguirle un hogar aunque sea provisorio.
"Me sorprende y me da alegría que mis vecinos vengan a ayudarme y traigan comida tanto para mí como para los perros. Lo que necesito es un lugar para vivir y tratar de retomar los trabajos de herrería para generar ingresos", señaló Guillermo.
Para no vivir en la calle, lo que necesita es quedarse en algún local cerrado, un galpón o una casa aunque sea de forma temporaria. Las personas interesadas en ayudar pueden comunicarse con Guillermo al WhatsApp 11-6965-7803.