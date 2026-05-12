En una masiva Marcha Federal Universitaria denunciaron una "ruptura del acuerdo democrático"

Rectores de diferentes universidades, junto a docentes y estudiantes protagonizaron esta tarde la cuarta Marcha Federal Universitaria con un acto central en Plaza de Mayo , donde la Federación Universitaria Argentina (FUA) leyó un duro documento contra el Gobierno que exigió la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento: "Cumplan con la ley, no hipotequen el futuro".

Afirmaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades “no ha superado”, en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, “el 64% del que tenía en enero de 2023”.

“El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”, remarcaron.

En la misma línea, indicaron que desde diciembre de 2023 “se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias”; asimismo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades “no es solo presupuestaria”, porque como ciudadanos “deben denunciar con dolor y firmeza” la “ruptura del acuerdo democrático” de la división de poderes que tenemos en la nación.

Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, “son factores fundamentales de la economía del país” y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda “competir en el mundo” y “generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables”. “Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo”, añadieron.

“No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, no docentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia”, concluyeron.

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No faltó nadie en Plaza de Mayo

Debajo del escenario estuvieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; senadores, diputados y legisladores porteños tanto del peronismo como de las agrupaciones de izquierda, como el FIT y el Nuevo MAS.

También hubo representantes de la Comunidad Científica Argentina, principalmente de los sectores vinculados a la investigación, debido a que atraviesan “una situación límite”, marcada por el desfinanciamiento y la caída salarial. En 2023, el presupuesto destinado a todo el sistema universitario nacional era del 0,72% del PBI; ahora equivale al 0,47% del PIB. Y los efectos: se fueron más de 1.200 trabajadores en los últimos dos años y medio.

La movilización, que se replica en todo el país, cuenta también con el apoyo de la CGT y las dos CTA, y que estarán presentes con sus respectivas columnas para exigir la “recomposición salarial para docentes y no docentes” y la aplicación del “presupuesto para el funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios”.