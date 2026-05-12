La previa de la Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública

Después de una jornada de clases públicas, este martes se realizará la cuarta Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública para “visibilizar la importancia de la Ley de Financiamiento Universitario ”, que el Gobierno de Javier Milei “debería aplicar de manera inmediata” porque fue sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación.

Para el oficialismo, esta ley es inviable desde su origen por tratarse de una normativa que "nació suspendida en su ejecución" debido a que los legisladores "no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento".

Para bajarle el precio a la movilización, La Libertad Avanza (LLA) emitió un comunicado oficial en el que redobla su ofensiva contra el sector universitario. El oficialismo calificó la jornada de protesta de este martes como una "marcha política opositora".

A modo de ejemplo, habló de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN): “Nos cuesta cada ingeniero $42 millones y no puede ser que haya universidades en donde un graduado sale 400 millones o más”.

Para Álvarez: “El sistema universitario nos está dando muy pocos graduados y gasta 400.000 millones de pesos por mes en salarios que se depositan en tiempo y forma, y es un área que se resiste a cumplir con la más mínima exigencia y la más mínima revisión de gastos”.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, señaló que “el presupuesto universitario es arbitrario” y recalcó que el sistema les “está dando muy pocos graduados y gasta $400.000 millones por mes en salarios”.

La convocatoria es desde las 14 en Avenida de Mayo y Salta y se espera que haya réplicas en las provincias. El objetivo principal de la convocatoria es exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 y una recomposición salarial para el personal docente y no docente, frente a la sostenida pérdida del poder adquisitivo que supera el 43% desde diciembre de 2023.

Desde las universidades remarcan que “han caído las transferencias al sistema universitario un 45,6%” y que esa situación “afecta seriamente el desarrollo” de las actividades académicas y científicas.

Desde el lado del Gobierno aseguran que no hacen la transferencia porque en el proyecto sancionado “no se determinó de dónde sacarán los fondos” para otorgar dicho financiamiento a las universidades.

EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL QUE CUMPLA LA LEY Las Universidades Nacionales nos unimos para exigir al Gobierno Nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario que fue sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación, tras el veto del Presidente. pic.twitter.com/BRDusdnBwP

Figuras del arte apoyan la educación pública

Músicos, actores y diversas figuras de la cultura argentina se unieron y ratificaron su convocatoria a la cuarta Marcha Federal Universitaria.

Paco Amoroso, Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Laura Oliva, Lorena Vega, Lizy Tagliani, Ariel Staltari, Pilar Gamboa, Celeste Cid, Dolores Fonzi, entre otros, fueron algunos de los referentes que brindaron su apoyo a la comunidad educativa al hacerse eco del reclamo de los docentes, destacando la importancia de mantener una educación pública de calidad.

El incumplimiento de esta ley no solo afecta a las aulas, sino que podría afectar al sector de salud pública. De hecho, la directora del Instituto de Oncología Ángel Roffo, Roxana del Águila, advirtió que la falta de presupuesto pone en riesgo la atención de 110 mil pacientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ResistenciaNac_/status/2053928133150339419&partner=&hide_thread=false "Que nadie nos saque lo que es nuestro, este martes 12 de mayo nos encontramos TODOS en las CALLES para defender la universidad pública"



QUE VIVAN LOS ARTISTAS CON CONSCIENCIA SOCIAL Y CORAJE pic.twitter.com/JOSjmAdOd8 — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) May 11, 2026

Se suma la CGT a la marcha universitaria

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que este martes será parte de la marcha universitaria para acompañar y reclamarle al Gobierno “por la educación, por la universidad pública y la ciencia nacional”.

A través de un video difundido en las redes sociales desde la CGT argumentaron que se movilizarán para “defender la educación y la ciencia nacional” porque “es proteger el trabajo, la producción y el porvenir de millones de argentinos y argentinas”.

Por último, marcaron la solidaridad a la marcha y que “la CGT va a adherir y va a acompañar a los compañeros docentes y no docentes”.