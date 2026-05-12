Banfield y Lanús se visten de celeste y blanco en Ezeiza

Las Juveniles de Banfield y Lanús continúan activas en el predio Lionel Andrés Messi de la Selección Argentina . En esta oportunidad, futbolistas de la Octava y Séptima División fueron convocados por los entrenadores del Sub-15 y Sub-16. Una vez más, el trabajo en inferiores del Taladro y el Granate vuelven a tener relevancia en los planteles de los seleccionados nacionales.

Con el Sub-15 argentino que dirige Adrián Gallará se destacan Tobías Barquin y Ramiro Díaz , de Banfield; además de Jonatan Benítez , de Lanús.

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Ambos futbolistas del Taladro integran el plantel de la Octava División que dirige Ornaldo Javier Claut, que se ubica en la 8º posición en su categoría con 19 puntos. En tanto, el único representante Granate integra el plantel que conduce Marcos Sebastián Aguirre , que marcha 12º con 16 unidades. Boca Juniors lidera con 24.

Barquin se destaca por sus goles. Fue el máximo artillero de la temporada 2025 y en los torneos formativos de AFA con la 9º y 8º división. El entrerriano es el goleador del equipo en la presente temporada. Por su parte, Díaz se desempeña como segundo marcador central y además es el capitán de su categoría.

Jonatan Benítez Jonatan Benítez juega en la Octava de Lanús.

En tanto, Benítez es oriundo de Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco. Se desempeña como volante y lleva anotados tres goles en la actual temporada.

Convocados del Sub-15

River Plate (5): Rodolfo Durante, Bautista Burgueño, Mateo Amarilla, Ignacio Serra y Heraldo Fiorotto.

Independiente (4): Joaquín Del Campo, Renzo Gonella, Ramiro Gómez y Benjamín Sosa.

Boca Juniors (3): Elián Rocha, Joaquín Rolón y Tiziano Sánchez.

San Lorenzo (3): Jeremías Kadijevic, Nicolás Martínez y Nicolás Losavio.

Banfield (2): Ramiro Díaz y Tobías Barquin.

Vélez Sarsfield (2): Martín Rivero y Lucas Lobo.

Rosario Central (2): Alejandro Sosa y Ezequiel Garfagnoli.

Lanús (1): Jonatan Benítez.

Huracán (1): Yulián Aguirre.

Racing Club (1): Ian Mosquera.

Estudiantes de La Plata (1): Santino Arias.

Talleres de Córdoba (1): Salvador Rivadeneira.

Jorge Newbery (1): Nahuel Brion.

Ferro Carril Oeste (1): Santino Cardozo.

Póker de la Séptima de Lanús

Bajo el mando de Facundo Quiroga, cuatro juveniles de Lanús entrenan con el Sub-16, que viene de participar de la Vertex Cup en Miami.

Los chicos de la cantera Granate que están entrenando en Ezeiza son el capitán Bruno Heinrich (central/lateral izquierdo), Tobías Ojeda (lateral izquierdo), Tobías Villamayor (volante ofensivo) y Lhian Noblega (extremo derecho o izquierdo).

Bruno Heinrich - Lanús Bruno Heinrich, defensor de Lanús.

Todos ellos pertenecen a la Séptima División de Lanús que dirige Leandro Javier Escudero, que con 14 puntos está en el 14º puesto de su categoría, a 11 de los líderes River Plate y Talleres de Córdoba.

Los citados del Sub-16

Lanús (4): Bruno Heinrich, Tobías Ojeda, Tobías Villamayor y Lhian Noblega.

Newell’s (4): Tiziano Zalazar, Giovanni Rubortone, Diego Ruiz Díaz y Bautista Arévalo.

Boca Juniors (3): Ezequiel Ramírez, Martín Villamil y Facundo Amaya.

River Plate (3): Bautista Giménez, Gianfranco Ledestre y Felipe López.

San Lorenzo (3): Valentín Cespedes, Juliano Mortecino y Maximiliano Giammatolo.

Argentinos Juniors (3): Juan Larrondo, Sebastián Roma y Lautaro Báez.

Vélez Sarsfield (2): Santino García y Mateo Arce.

Independiente (1): Juan Espósito.

Racing Club (1): Román González.

Rosario Central (1): Jonás Dellamea.