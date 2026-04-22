Banfield se tomó revancha y le ganó a Lanús en el Clásico del Sur de Reserva

Banfield le ganó por 1 a 0 Lanús en el predio de Luis Guillón por la fecha 10 del Torneo de Reserva de la Liga Profesional, en un partido en el que el Taladro se tomó revancha de la derrota del primer equipo ante el Granate en la última edición del Clásico del Sur. El gol lo anotó Jeremías Acosta.
A los 25 minutos del segundo tiempo, Acosta aprovechó un resbalón de su marcador para encarar en soledad desde la mitad de la cancha y definió cruzado para poner en ventaja al local, que no la pasaba bien y jugaba con 10 desde los 5 minutos del complemento por la expulsión de Facundo Sandoval.
Uno de los grandes reponsables de este importante victoria de Banfield fue el arquero Joaquín Molina, que tuvo una actuación sobresaliente y respondió de buena manera cada vez lo que exigieron, especialmente en los momentos más duros tras quedar con uno menos.
La primera intervención de Molina fue ante Alexis Duarte, saliendo rápido y arrebatándole el balón cuando el juvenil misionero quedó mano a mano tras un pelotazo que pasó entre medio de los centrales. Y después, a los 20, con una buena respuesta ante un remate de Aguirre dentro del área. A eso hay que sumarle que siempre mostró seguridad desde le juego aereo y cada vez que la visita probó desde afuera del área.
Banfield ganó el clásico: cómo quedaron ambos con el 1 a 0
Con este resultado, Banfield ratificó su levantada y sumó su tercer triunfo en fila, tras vencer a Barracas Central y Gimnasia de Mendoza, para seguir escalando posiciones en la tabla de la zona A. Llegó a los 12 puntos y de a poco se acerca a la zona de playoffs.
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Banfield se hizo fuerte en casa y festejó.
Lanús, por su parte, no pudo aprovechar el hombre de más que tuvo desde el minuto 5 del complemento y dejó escapar una buena oportunidad para matenerse como uno de los punteros. Se quedó con 20 puntos, fue superado por Quilmes, que llegó a los 21, y también podría serlo por Boca, que este miércoles a las 20 disputará el Superclásico ante River.