Banfield se tomó revancha y le ganó a Lanús en el Clásico del Sur de Reserva

Banfield le ganó por 1 a 0 Lanús en el predio de Luis Guillón por la fecha 10 del Torneo de Reserva de la Liga Profesional , en un partido en el que el Taladro se tomó revancha de la derrota del primer equipo ante el Granate en la última edición del Clásico del Sur . El gol lo anotó Jeremías Acosta .

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A los 25 minutos del segundo tiempo, Acosta aprovechó un resbalón de su marcador para encarar en soledad desde la mitad de la cancha y definió cruzado para poner en ventaja al local, que no la pasaba bien y jugaba con 10 desde los 5 minutos del complemento por la expulsión de Facundo Sandoval .

Uno de los grandes reponsables de este importante victoria de Banfield fue el arquero Joaquín Molina, que tuvo una actuación sobresaliente y respondió de buena manera cada vez lo que exigieron, especialmente en los momentos más duros tras quedar con uno menos.

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Jere Acosta se escapó y tras una buena definición abrió el marcador en el #ClásicoDelSur. #TorneoProyección https://t.co/6zrcFuRVLd pic.twitter.com/yBJfhXkjac — Club A. Banfield (@CAB_oficial) April 22, 2026

La primera intervención de Molina fue ante Alexis Duarte, saliendo rápido y arrebatándole el balón cuando el juvenil misionero quedó mano a mano tras un pelotazo que pasó entre medio de los centrales. Y después, a los 20, con una buena respuesta ante un remate de Aguirre dentro del área. A eso hay que sumarle que siempre mostró seguridad desde le juego aereo y cada vez que la visita probó desde afuera del área.

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Con este resultado, Banfield ratificó su levantada y sumó su tercer triunfo en fila, tras vencer a Barracas Central y Gimnasia de Mendoza, para seguir escalando posiciones en la tabla de la zona A. Llegó a los 12 puntos y de a poco se acerca a la zona de playoffs.

banfield-lanus-1 Banfield se hizo fuerte en casa y festejó.

Lanús, por su parte, no pudo aprovechar el hombre de más que tuvo desde el minuto 5 del complemento y dejó escapar una buena oportunidad para matenerse como uno de los punteros. Se quedó con 20 puntos, fue superado por Quilmes, que llegó a los 21, y también podría serlo por Boca, que este miércoles a las 20 disputará el Superclásico ante River.