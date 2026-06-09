miércoles 10 de junio de 2026
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9 de junio de 2026
Scaloni, atento.

"Tiene potencial para ser titular en la Selección Argentina": el fuerte respaldo al Flaco López

El delantero José Manuel López, quien hoy irá de arranque en la Selección, recibió la banca de un emblema de Palmeiras en la antesala al Mundial 2026.

El Flaco López es pedido para ser titular en la Selección Argentina.

El Flaco López es pedido para ser titular en la Selección Argentina.

El exdelantero de Lanús recibió la banca de un importante futbolista brasileño, quien ponderó todas sus virtudes en el ataque, en la previa al amistoso de este martes ante Islandia, en el que finalmente jugará de entrada junto a Giuliano Simeone y Nicolás Paz.

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“Es perfecto para jugar junto a Julián Álvarez”, fueron las palabras de Felipe Melo, emblema del Palmeiras y excompañero del Flaco López, destacando sus cualidades para ser parte del 11 titular de Lionel Scaloni. "Tiene potencial para ser titular en este equipo", recalcó.

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En esa línea, el histórico exfutbolista brasileño hizo una comparación entre el delantero formado en Lanús y Lautaro Martínez, y explicó por qué López debería ser titular en la Albiceleste. "Veo a Lautaro Martínez que, de repente, es titular como un jugador más finalizador, más de área, pero con menos movilidad. Al Flaco lo veo también en ese rol, incluso con más potencial. Es perfecto para jugar junto a Julián Álvarez, como lo hace en Palmeiras", remarcó Melo.

Los números de José Manuel López en la Selección Argentina

El delantero, que brilló con la camiseta de Lanús hasta mediados del 2022 y ganó su lugar en la nómina por su temporada en Brasil, acumula cuatro partidos en la Selección y el sábado, en el amistoso ante Honduras, sumó algunos minutos ingresando desde el banco de suplentes.

El Flaco López no tuvo aún partidos oficial con el seleccionado nacional, pero participó de cuatro amistosos: Puerto Rico, Angola, Mauritania y Honduras, y seguramente juegue ante Islandia. En total acumula 104 minutos en cancha y no registra goles convertidos, aunque sí una asistencia en el duelo ante los puertorriqueños.

En Palmeiras, en tanto, suma 14 goles y 10 asistencias en un total de 35 partidos disputados este año.

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