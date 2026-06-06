sábado 06 de junio de 2026
Escribinos
6 de junio de 2026
Para agendar.

Dónde se verán los amistosos de la Selección Argentina antes del Mundial 2026

La Selección Argentina jugara con Honduras e Islandia, en la previa del Mundial 2026, y ambos encuentros se podrán seguir en vivo.

La Selección Argentina juega dos amistosos.&nbsp;

La Selección Argentina juega dos amistosos. 

A días del inicio del Mundial 2026, Telefe transmitirá los dos encuentros amistosos que la Selección Argentina de Leo Messi y Lionel Scaloni disputará en los Estados Unidos, México y Canadá, y serán las últimas instancias de prueba para el equipo nacional antes del debut oficial en el certamen.

El primer encuentro de la Selección Argentina será el sábado 6 de junio a las 20,15 con el enfrentamiento ante Honduras, que tendrá lugar en el estadio Kyle Field de Texas.

Lee además
asi suena brilla campeon, la cancion para lionel messi de meneses
Dale play.

Así suena "Brilla Campeón", la canción para Lionel Messi de Meneses
Paula Chaves y la mamá de Enzo Fernández. 
Dale play.

Olga presenta un especial con las mamás de los jugadores de la Selección

El segundo amistoso de la Selección Argentina

Luego, el martes 9 de junio a las 21, la Selección Argentina se medirá frente a su par de Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

Ambas transmisiones de los encuentros contarán con los relatos de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky, junto al resto del equipo periodístico.

image
La Selección Argentina, por Telefe.

La Selección Argentina, por Telefe.

Además, un gran despliegue de producción, incluyendo el análisis de la previa y el desarrollo del juego para que los espectadores puedan seguir cada detalle de la actividad de la Selección Argentina.

De esta manera, Telefe consolida su oferta de contenidos deportivos, permitiendo a la audiencia acompañar de cerca el rendimiento del equipo en la antesala del Mundial 2026.

Temas
Seguí leyendo

Así suena "Brilla Campeón", la canción para Lionel Messi de Meneses

Olga presenta un especial con las mamás de los jugadores de la Selección

Yanina a Romina Gaetani por su crítica a Messi: ¿Se puede ser tan pelo...?"

El detalle argentino de Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Thiago Medina se sigue recuperando.
¿Qué onda?

Cuál es el nuevo emprendimiento de Thiago Medina de Gran Hermano

Las más leídas

Te Puede Interesar

Brandon Luna, la víctima del tragico hecho.
Tragedia.

A un año de la muerte de Brandon: el acusado podría recibir una grave pena