Dónde se verán los amistosos de la Selección Argentina antes del Mundial 2026

A días del inicio del Mundial 2026, Telefe transmitirá los dos encuentros amistosos que la Selección Argentina de Leo Messi y Lionel Scaloni disputará en los Estados Unidos, México y Canadá, y serán las últimas instancias de prueba para el equipo nacional antes del debut oficial en el certamen.

El primer encuentro de la Selección Argentina será el sábado 6 de junio a las 20,15 con el enfrentamiento ante Honduras, que tendrá lugar en el estadio Kyle Field de Texas.

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Luego, el martes 9 de junio a las 21, la Selección Argentina se medirá frente a su par de Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

Ambas transmisiones de los encuentros contarán con los relatos de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky, junto al resto del equipo periodístico.

image La Selección Argentina, por Telefe.

Además, un gran despliegue de producción, incluyendo el análisis de la previa y el desarrollo del juego para que los espectadores puedan seguir cada detalle de la actividad de la Selección Argentina.

De esta manera, Telefe consolida su oferta de contenidos deportivos, permitiendo a la audiencia acompañar de cerca el rendimiento del equipo en la antesala del Mundial 2026.