Yanina Latorre a Romina Gaetani por su crítica a Lionel Messi: ¿Se puede ser tan pelo...?"

Romina Gaetani se expresó en contra de la pasión que despierta el Mundial 2026 y criticó al Lionel Messi por el encuentro que tuvo con Donald Trump hace unos meses. Ante esto, Yanina Latorre recogió el guante y cargó duramente contra la actriz.

“A este Mundial creo que lo detesto, por el contexto en el mundo en el cual estamos viviendo hoy”, dijo Romina Gaetani en En Todo pasa, en Urbana Play,

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“Fue fuerte, no voy a obviar este comentario, puede ser polémico y me van a venir al cuello, pero no me importa... la manipulación... Creo que Messi, viviendo ahí, con su familia... le dio la mano a Trump bajo amenaza”, agregó.

️ “QUÉ TIENE QUE VER LA VIDA PRIVADA DE MESSI CON LA SELECCIÓN ARGENTINA” Yanina Latorre cuestionó a Romina Gaetani por decir que ‘no quiere que salgamos campeones’ porque Messi saludó a Donald Trump: “¿Se puede ser tan pelotuda?”. #Yanina1079 con @yanilatorre , @PiaShaw ,… https://t.co/lAB4Ys4mbi pic.twitter.com/IqU78IzhvQ

Yanina Latorre liquidó a Romina Gaetani

Cómo era de prever, Yanina Latorre salió al cruce de Romina Gaetani y hasta recurrió a algún improperio. “Escuché a Romina Gaetani, que está enojada con el Mundial, que no le interesa, que no quiere que seamos campeones porque Messi saludó a Trump. ¿Se puede ser tan pelotu…?”, arrancó en El Observador.

Y siguió contra la actriz: “¿Qué tiene que ver la vida privada de Messi con que queremos que gane la Selección Argentina?”. Gustavo Noriega sumó: “Además, hoy sólo Romina Gaetani se acuerda de eso. Tenés que vivir en un planeta muy especial…”. “Sí, en el de Gaetani”, retrucó Yanina Latorre.