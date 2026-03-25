miércoles 25 de marzo de 2026
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25 de marzo de 2026
Se pudrió todo.

El durísimo cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson

Yanina Latorre y Evangelina Anderson volvieron a cruzarse en las redes sociales, luego de que la panelista vinculara a la modelo con un futbolista casado.

Yanina Latorre y Evangelina Anderson.&nbsp;

Yanina Latorre y Evangelina Anderson. 

El tema se instaló el año pasado cuando Yanina Latorre habló públicamente de ese material, que nunca salió a la luz, y desde entonces Evangelina Anderson lo niega. La modelo contó al sitio Primicias Ya, que el jugador con el que se la vinculaba era Leandro Paredes para aclarar las cosas.

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La polémica se reactivó luego de que Yanina Latorre desde la cuenta de X del programa SQP disparó: “Evangelina sigue negando el polémico video…”.

"¿Qué polémico video? Muéstrenlo. Si no lo muestran es porque no existe. Yani me dijo que lo iba a mostrar y yo aún sigo esperando…", retrucó Evangelina Anderson.

“Estás muy pendiente. Te lo dije en persona, no voy a mostrar el video! No me interesa lo que digas, siempre fuiste negadora serial, hacés lo mismo con Ian Lucas… mandás fotos editadas con IA", fue la respuesta de la panelista.

"Mostrá el video y ahí acusame con pruebas de negadora serial. Mientras no muestres, la verdad la tengo yo", sentenció la modelo.

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Incluso, días pasados, en el ciclo de YouTube "A la cama con Martina", conducido por Martín Cirio, la modelo se refirió al tema y fue tajante: aseguró que no es una “Tatiana” y remarcó que no se involucra con hombres casados.

El conflicto tiene origen seis meses atrás, cuando Yanina Latorre aseguró tener grabado un encuentro de Evangelina Anderson con un hombre casado. En ese momento, la modelo lo negó y la enfrentó cara a cara, pidiéndole que mostrara las imágenes si eran reales.

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