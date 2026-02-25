La drástica medida que tomó Pampita contra Yanina Latorre

Pampita estalló de furia por las versiones de supuestas infidelidades a Martín Pepa, su novio, con Cochito López, y aseguró en el programa de Moria Casán que demandará en la Justicia a quienes echaron a correr estas versiones en el programa de Yanina Latorre.

En este contexto, Pampita se comunicó con Gustavo Méndez a partir de una serie de mensajes en los que confirmó que iniciará una demanda contra el programa de Yanina Latorre .

Buena onda. Cómo fue el encuentro de Nicole Neumann y Pampita en Punta del Este

Este martes por la noche comenzaron a circular versiones de una infidelidad al empresario por parte de la modelo en Punta del Este con el piloto como supuesto tercero en discordia.

El panelista pidió, antes de leer el chat con Pampita: “Recordemos que hace más de un año que está con Martín Pepa, quien vive en Nueva York, quien estuvo como dos meses de vacaciones entre Punta del Este y Estados Unidos”.

“Ella aclara todo el tiempo que es monógama, que no tiene un corazón para dárselo a dos personas”, justificó Moria Casán. Pampita le confirmó la demanda al programa de América TV de Yanina Latorre: “Sí, es así. No me gusta la mentira”.

Martín Pepa y Pampita. Martín Pepa y Pampita.

“No permito que me ensucien ni a mí ni a mi relación de pareja”, se quejó la conductora en el mensaje al panelista. La modelo protestó porque “no se puede inventar cualquier cosa. Hay que ser más responsable a la hora de hablar porque se puede hacer mucho daño”.

El panelista explicó luego que Pampita ya se comunicó con el abogado Fernando Burlando para iniciar acciones por calumnias e injurias contra el periodista Martín Salwe, quien sostuvo tener “fuentes fidedignas” sobre el supuesto engaño, a pesar de las desmentidas directas de ella.