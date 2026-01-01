Cómo fue el encuentro de Nicole Neumann y Pampita en Punta del Este

En un clima distendido y rodeadas de figuras del mundo de la moda y el espectáculo, ambas dejaron atrás -al menos por un momento- décadas de competencia y desencuentros.
Nicole Neumann asistió acompañada por sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, mientras que Pampita llegó sola y se mostró muy integrada al grupo de invitadas.
Nicole Neumann, Pampita y otras famosas, en Punta del Este
Entre otras famosas se encontraban Sofía Zámolo, Daniela Urzi, Evelyn Scheidl, Teresa Calandra, Juana Viale, Marta Fort y Patricia della Giovampaola.
Nicole Neumann eligió un vestido largo de un solo hombro, con volados y estampas coloridas, mientras que Pampita optó por un diseño de seda natural en tonos nude, con transparencias y un tajo lateral, combinado con sandalias bajas y sombrero claro.
Si bien durante el almuerzo cada una mantuvo su propio espacio -Nicole sentada junto a su familia y Pampita compartiendo mesa con colegas-, el momento clave llegó con la foto grupal. Allí, ambas compartieron plano, sonrieron a los flashes y mostraron gestos de cordialidad que no pasaron desapercibidos. Sin excesos de cercanía ni demostraciones afectuosas, la escena transmitió una convivencia serena y respetuosa, suficiente para generar revuelo en redes y medios.