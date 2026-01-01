jueves 01 de enero de 2026
1 de enero de 2026
Cómo fue el encuentro de Nicole Neumann y Pampita en Punta del Este

Lejos de la rivalidad de otros tiempos, Nicole Neumann y Pampita se mostraron juntas y fueron parte de un evento en Punta del Este junto a otras famosas.

Nicole Neumann y Pampita.&nbsp;

El encuentro se dio en el marco de un tradicional evento organizado por una reconocida revista, uno de los clásicos que marca el inicio de la temporada de verano en el Punta del Este.

Todo mal.

Preocupación.

Nicole Neumann y Pampita, en Punta del Este.

En un clima distendido y rodeadas de figuras del mundo de la moda y el espectáculo, ambas dejaron atrás -al menos por un momento- décadas de competencia y desencuentros.

Nicole Neumann asistió acompañada por sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, mientras que Pampita llegó sola y se mostró muy integrada al grupo de invitadas.

Nicole Neumann, Pampita y otras famosas, en Punta del Este

Entre otras famosas se encontraban Sofía Zámolo, Daniela Urzi, Evelyn Scheidl, Teresa Calandra, Juana Viale, Marta Fort y Patricia della Giovampaola.

Nicole Neumann eligió un vestido largo de un solo hombro, con volados y estampas coloridas, mientras que Pampita optó por un diseño de seda natural en tonos nude, con transparencias y un tajo lateral, combinado con sandalias bajas y sombrero claro.

Si bien durante el almuerzo cada una mantuvo su propio espacio -Nicole sentada junto a su familia y Pampita compartiendo mesa con colegas-, el momento clave llegó con la foto grupal. Allí, ambas compartieron plano, sonrieron a los flashes y mostraron gestos de cordialidad que no pasaron desapercibidos. Sin excesos de cercanía ni demostraciones afectuosas, la escena transmitió una convivencia serena y respetuosa, suficiente para generar revuelo en redes y medios.

¿Qué onda?

Firme.

