El inesperado gesto que tuvo Pampita con Marcelo Tinelli

Pampita tuvo un inesperado gesto con Marcelo Tinelli , en días en los que el famoso conductor no está atravesando su mejor momento en medio de conflictos en su vida personal y familiar y hasta en conflicto legales por deudas económicas.

Esta vez, Marcelo Tinelli decidió disfrutar de las Fiestas de Año Nuevo en Buenos Aires y, por primera vez en muchos años, no se instalará en Punta del Este, ya que optó por alquilar una residencia de lujo en Nordelta, donde se muestra junto a Juana Tinelli.

Según contó Gustavo Méndez en el programa de Moria Casán en El Trece, al conductor se le hizo muy difícil conseguir vivienda en el exclusivo barrio cerrado, en medio de la desconfianza por parte de posibles propietarios.

“Finalmente consiguió casa. Le fue muy dificultoso alquilar casa en Nordelta”, explicó Méndez y detalló el motivo de ese rechazo generalizado: “Mucha gente no quería por el contexto de los conflictos que venía acarreando Tinelli”.

El periodista aseguró que Tinelli “no le alquiló a ningún empresario”. “¿Tenían miedo que no pague?”, consultó Moria Casán ante esta revelación.

La buena onda de Pampita con Marcelo Tinelli

Entonces apareció Pampita, quien decidió alquilarle una de sus propiedades. “Pampita remodeló esta casa todo este año para poder alquilarla. Hermosa”, contó Méndez. “Es una casa inteligente. Le puso un nuevo deck, remodeló la pileta”, aclaró.

El alquiler, según informó, sería por un mes, lo que implica que Marcelo no viajará a Punta del Este en ningún momento. De hecho, el conductor pasará Año Nuevo en Nordelta, antes de viajar en febrero a Saint Bart’s.

image Pampita y Marcelo Tinelli, en otros tiempos.

Méndez aclaró que los alquileres de verano en la zona “arrancaban en 10 mil dólares”, cifra que marca el nivel del mercado en Nordelta.

Después de un año con escándalos y polémicas, Tinelli eligió vender Guanahani, la residencia que tenía en José Ignacio, Uruguay.