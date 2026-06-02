El polémico detalle en un homenaje a Emilia Mernes en Nogoyá

Emilia Mernes vivió una motiva jornada al ser declarada ciudadana ilustre de Nogoyá, la ciudad de Entre Ríos donde nació y dio sus primeros pasos en la música . De todos modos, un detalle durante la ceremonia terminó generando polémica.

El acto se realizó en la Casa de la Cultura de esa ciudad y reunió a vecinos, familiares, amigos y autoridades locales, junto a muchos fans de la artista.

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La presencia de Emilia Mernes revolucionó la ciudad y el reconocimiento fue aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante , que destacó su trayectoria y el impacto que tiene como embajadora cultural de Nogoyá.

“Nogoyá es mi vida. Acá están mis recuerdos, mis amigos, mi familia, mis profesores y esos lugares que me recuerdan siempre de dónde vengo”, expresó la artista con la voz quebrada ante una ovación de los presentes.

Emilia Mernes también recordó sus comienzos en escenarios entrerrianos y aseguró su tierra natal sigue ocupando un lugar especial en su corazón. “Aunque mi trabajo me haya permitido conocer muchos lugares, mi favorito siempre va a ser este”, afirmó emocionada Emilia Mernes.

Embed Emilia Mernes recibió una distinción en Nogoya y el encargado de sonido reprodujo “La Original” con TINI.pic.twitter.com/GmEdt67SK3 — Update Argentina (@updateargs) May 31, 2026

Polémica en el homenaje a Emilia Mernes

Mientras parecía que todo iba a terminar con aplausos y emoción, un detalle llamó la atención de todos los presentes en emotivo el homenaje.

Al finalizar el discurso, la organización eligió musicalizar el cierre con “La Original”, la canción que Emilia Mernes interpreta junto a Tini Stoessel.

La decisión fue cuestionada por algunos presentes y en las redes sociales teniendo en cuenta la enemistad que tienen las dos artistas desde hace tiempo.