Leonardo Lemos no quedó conforme por el empate de Los Andes, pero valoró el "esfuerzo"

Con el empate en Floresta y al cierre de las 16º fecha de la Primera Nacional , Los Andes quedó 3º en la zona A, a tres unidades de Deportivo Morón. Si bien All Boys siempre fue un rival difícil para el Milrayitas , el entrenador Leonardo Lemos dejó sus sensaciones del punto sumado.

Lógicamente, el DT expresó el deseo de querer “ganar” el partido, pero analizando la situación del Albo valoró “sumar” para seguir arriba.

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“Queríamos ganar, tuvimos la chance de hacerlo, pero tampoco es fácil”, expresó Leonardo Lemos . “El rival está en una situación apremiante, cambió el cuerpo técnico, está peleando abajo, entonces hay una tensión que hace que por ahí en algún momento se cierre. Pero sí, la bronca de no haber podido ganar”, agregó el oriundo de Quilmes.

El técnico del equipo de Lomas de Zamora justificó su postura en que tuvieron las “mejores situaciones” a lo largo del partido para quedarse con la victoria. “Un primer tiempo parejo, en el segundo me parece que ya fue a favor nuestro. Creo que tuvimos las mejores situaciones, pudimos controlar el partido y nos faltó el gol”, afirmó.

Además, volvió a subrayar el “gran esfuerzo de los chicos, volvimos a sumar de visitante, valla en cero otra vez -por octava ocasión en las últimas nueve fechas-, esa es la parte positiva y la bronca de no haber sumado de a tres”.

Los Andes vs. All Boys Otra valla en cero para Los Andes.

En las últimas presentaciones, Los Andes terminó con mejor rodaje e imagen futbolística en los segundos tiempos. Sobre ese aspecto, Leonardo Lemos sostuvo que el “viento” fue condicionante en un par de partidos, pero que no fue el principal condicionante del juego.

“Lo del viento había sido muy marcado, por momentos los rivales hacen su trabajo. Racing de Córdoba hizo un buen trabajo defensivo, tuvimos que asumir el protagonismo y por ahí no encontramos la manera en el primer tiempo. Son partidos, se van dando de una u otra manera”, dijo.

Lo que viene para Los Andes

El próximo sábado, desde las 15, Los Andes recibirá a Estudiantes en el estadio Eduardo Gallardón, televisado por LPF Play.

La última vez que se enfrentaron fue por la temporada 2013/14 de la Primera B. En Lomas de Zamora ganó Los Andes 1-0, el 29 de noviembre de 2013, con gol del colombiano Oswaldo Enrique Blanco; en Caseros fue derrota por 3-0, el 17 de mayo de 2014, con tantos de Nicolás Albarracín y un doblete de Sergio Sosa.

El primer choque de esa temporada lo dirigió Felipe De la Riva; y luego Fabián Nardozza, que tomó las riendas del equipo en la 26º fecha.