Femicidio en Temperley: fuerte mensaje del Instituto Lomas de Zamora, donde estudió la víctima

El femicidio de Noelia Rivero generó una profunda conmoción en Temperley . Desde el Instituto Lomas de Zamora , del cual egresó la víctima en 2013, dejaron un fuerte mensaje de repudio y convocaron a marchar el 3 de junio.

Noelia fue asesinada por su novio, Tomás Núñez , quien le aplicó varias puñaladas dentro de una casa ubicada en Lavalle al 1700 , en Temperley Oeste. La Policía fue al lugar tras recibir el llamado de la propia víctima, quien había alertado que el agresor la tenía encerrada. Cuando los uniformados pudieron entrar, ya la había matado.

El peor final. Femicidio en Temperley: una semana antes la víctima había hecho la denuncia

Femicidio. Tomó de rehén a su pareja y la mató antes de que llegara la Policía

Tras conocerse el trágico desenlace, hubo un fuerte comunicado oficial del Instituto Lomas de Zamora, establecimiento donde Noelia había estudiado hace 13 años.

“Con profundo dolor e indignación repudiamos el femicidio de Noelia Rivero, egresada de nuestra institución, promoción 2013. Nos solidarizamos con su familia, amigxs y seres queridxs. Decir su nombre es nuestra forma de sostener la memoria y de decir que su vida importaba al igual que cada una de las víctimas de femicidio”, expresaron desde la institución ubicada en Meeks 654.

En sintonía, señalaron los discursos de odio y las políticas del Gobierno que influyen en el tratamiento de estos casos: “Repudiamos también el discurso que minimiza estas violencias hablando de ‘falsas denuncias’ y denunciamos el desfinanciamiento de las políticas públicas de prevención, asistencia y protección a las mujeres y diversidades. Creemos que sin presupuesto, sin acompañamiento profesional y sin educación sexual integral, las pibas asesinadas por la violencia machista seguirán apareciendo”.

El Instituto Lomas reafirmó su “compromiso con una educación que cuestione los mandatos de violencia y construya vínculos de respeto e igualdad” y le dejaron un mensaje al Gobierno nacional: “No podemos educar para la convivencia si el Estado se retira de garantizar vidas libres de violencia”.

Convocatoria para el 3J

noelia rivero femicidio Noelia Rivero, la joven asesinada en Temperley.

Este miércoles 3 de junio se realizará una marcha en el marco del 11° aniversario del movimiento Ni Una Menos. La movilización central será frente al Congreso de la Nación. Desde el Instituto Lomas pidieron sumarse tras el femicidio de Noelia.

“Convocamos a toda la comunidad a no naturalizar el dolor ni el ajuste. ¡Llenemos las calles este 3J!”, enfatizaron desde el establecimiento.

Luego, cerraron con un mensaje para los seres queridos de Noelia: “Acompañamos a su familia y ponemos a disposición los espacios de escucha del Equipo de orientación, Equipo Directivo y Comisión de mujeres y diversidades para estudiantes, docentes y familias durante estos días”.