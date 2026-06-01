Un óptico de Temperley fue el único americano en viajar a África en una misión humanitaria

Una increíble misión sanitaria encaró el óptico de Temperley Guillermo Falconaro tras ser convocado para visitar a Malawi, África, a atender la salud visual de los habitantes de esa zona. Fue el único representante del continente americano en viajar.

Falconaro es óptico y contactólogo especializado en optometría de baja visión, prótesis oculares y lentes de contacto para casos severos de contactología y fue convocado especialmente por la Fundación Emalaikat que trabaja para llevar atención médica a las personas del continente africano.

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"Fui a hacer atención, docencia y capacitación", comenzó contando el profesional que además es docente y profesor titular en dos cátedras de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Villa María Córdoba.

La misión se realiza para poder atender la inmensa demanda que hay en la región. "Son 21 millones de personas en la actualidad y hay solo 15 oftalmólogos, por eso convocan a profesionales del mundo para poder ayudar en la atención que es tan necesaria. Estuve 15 días en Malawi que es el país más pobre del mundo", destacó el profesional local que tiene una importante y reconocida óptica en pleno centro de Temperley (25 de Mayo 111).

Falconaro recibió la convocatoria en marzo. En la carta, destacan su profesionalismo y lo invitaban a sumarse como miembro del equipo de profesionales para llevar a cabo la campaña oftalmológica denominada “Ojos Malawi” de la fundación Emalaikat durante mayo en la ciudad de Lilongüe y Blantyre, en Malawi, África Central.

Qué es Ojos Malawi: la campaña en la que participó el profesional de Temperley

La campaña solidaria, Ojos Malawi, es un proyecto de cooperación sanitaria entre Malawi y España. La invitación hacia el profesional de Temperley se concretó gracias a su trayectoria académica en la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Nacional de La Plata, donde es profesor.

También, lo invitaron por su labor de larga data y experiencia en la atención primaria de salud visual con pueblos originarios y poblaciones en situaciones de riesgo.

859ed801-562a-4f0c-a4ea-b9e4caa87e54 La atención de Guillermo Falconaro en África.

Malawi , uno de los países con menos recursos del planeta, presenta desafíos críticos en salud visual. Este país africano cuenta con 19 millones de habitantes, donde se calcula que 1.7 millones son pacientes con pérdida de visión de los cuales 69 mil son ciegos. "La fundación que me convocó es de Europa y gracias a ellos estuvimos trabajando en poblaciones rurales", destacó Falconaro, quién además destacó la experiencia como "enriquecedora, única y maravillosa".

La labor del lomense en este tipo de campañas

Hace muchos años que Falconaro dedica parte de su tiempo y experiencia profesional para ayudar a los que no pueden acceder a un tratamiento o a un control visual. Lo que hace el profesional local es ayudar en baja visión y así recuperar su visión funcional y permitir que puedan realizar actividades de la vida cotidiana de supervivencia como agricultura y trabajos artesanales como cestas, su ropa, la comida.

"En Argentina y en Latinoamérica siempre trabajé con varios equipos. Es un trabajo inter y multidisciplinario, pero ésta fue una campaña oftalmológica principalmente para cirugía de catarata, y yo fui como óptico, optometrista especialista en baja visión y prótesis oculares dado que hay un alto índice de tumores y traumatismos donde pierden su globo ocular y otros que no pueden ser operados", explicó.