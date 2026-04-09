Salud y bienestar: adultos mayores de Lomas tienen estudios gratuitos

Para cuidar la salud de las personas adultas mayores y garantizarles una buena calidad de vida, el Municipio de Lomas de Zamora puso en marcha la tercera edición del programa que brinda controles médicos y estudios gratuitos .

"Cada martes y jueves, unos 50 socios de distintos centros de jubilados acceden a una evaluación médica integral en el sector de internación de adultos del Hospital de Diagnóstico Inmediato de Banfield . Los vecinos son recibidos por la mañana para hacerse análisis clínicos de laboratorio, luego les dan un desayuno y pasado el mediodía ya tienen el alta para regresar a sus hogares con la tranquilidad de estar cuidados", expresó el director ejecutivo de la Agencia de Personas Adultas Mayores (AMPAM) , Juan José Nicolucci, sobre la iniciativa en conjunto con la Secretaría de Salud .

En el HDI Banfield , ubicado en la calle Cochabamba 922 , los vecinos se hacen análisis de laboratorio, controles médicos clínicos, chequeos de peso y talla, tensión arterial, saturación, radiografías de tórax, electrocardiogramas y vacunación. También les dan turnos para ecografías abdominales, ginecológicas, mamarias y mamografías.

El martes asistieron los integrantes de los centros de jubilados La Esperanza, Casa Bienestar, Villa Sastre, El Alero, La Victoria y Sol de Turdera. Mientras que este jueves será el momento de los socios de El Nuevo Amanecer, Rosedal, Dame tu Mano y La Alegría de Vivir.

Los interesados en acceder a los controles y estudios médicos tienen que ir al centro de jubilados de su barrio para gestionar el turno a través de la Agencia de Personas Adultas Mayores.

Salud, recreación y talleres para adultos mayores de Lomas de Zamora

El Municipio creó la nueva Agencia de Personas Adultas Mayores (AMPAM) para profundizar las políticas de inclusión y cuidado. La AMPAM no solo dará continuidad a los programas históricos que anteriormente desarrollaba el IMDIPAM, sino que ampliará su capacidad operativa mediante la fiscalización de geriátricos, el acceso directo a la salud preventiva y el fortalecimiento de los centros de jubilados que funcionan en los barrios.

A los exámenes médicos en hospitales se sumarán operativos territoriales de vacunación, programas alimentarios como "Merienda Reforzada" y una oferta de talleres de estimulación cognitiva y nuevas tecnologías.

Otro de los ejes centrales será la recreación mediante el fortalecimiento de programas como "Mayores a la pileta" en el Parque de Albertina y los viajes que brinda el programa de miniturismo "Recorriendo Nuestros Pueblos".