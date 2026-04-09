Salud y bienestar: adultos mayores de Lomas tienen estudios gratuitos

Para cuidar la salud de las personas adultas mayores y garantizarles una buena calidad de vida, el Municipio de Lomas de Zamora puso en marcha la tercera edición del programa que brinda controles médicos y estudios gratuitos.
El Municipio puso en marcha una nueva edición del programa que brinda chequeos médicos para vecinos de centros de jubilados.
Para cuidar la salud de las personas adultas mayores y garantizarles una buena calidad de vida, el Municipio de Lomas de Zamora puso en marcha la tercera edición del programa que brinda controles médicos y estudios gratuitos.
"Cada martes y jueves, unos 50 socios de distintos centros de jubilados acceden a una evaluación médica integral en el sector de internación de adultos del Hospital de Diagnóstico Inmediato de Banfield. Los vecinos son recibidos por la mañana para hacerse análisis clínicos de laboratorio, luego les dan un desayuno y pasado el mediodía ya tienen el alta para regresar a sus hogares con la tranquilidad de estar cuidados", expresó el director ejecutivo de la Agencia de Personas Adultas Mayores (AMPAM), Juan José Nicolucci, sobre la iniciativa en conjunto con la Secretaría de Salud.
En el HDI Banfield, ubicado en la calle Cochabamba 922, los vecinos se hacen análisis de laboratorio, controles médicos clínicos, chequeos de peso y talla, tensión arterial, saturación, radiografías de tórax, electrocardiogramas y vacunación. También les dan turnos para ecografías abdominales, ginecológicas, mamarias y mamografías.
El martes asistieron los integrantes de los centros de jubilados La Esperanza, Casa Bienestar, Villa Sastre, El Alero, La Victoria y Sol de Turdera. Mientras que este jueves será el momento de los socios de El Nuevo Amanecer, Rosedal, Dame tu Mano y La Alegría de Vivir.
Los interesados en acceder a los controles y estudios médicos tienen que ir al centro de jubilados de su barrio para gestionar el turno a través de la Agencia de Personas Adultas Mayores.
El Municipio creó la nueva Agencia de Personas Adultas Mayores (AMPAM) para profundizar las políticas de inclusión y cuidado. La AMPAM no solo dará continuidad a los programas históricos que anteriormente desarrollaba el IMDIPAM, sino que ampliará su capacidad operativa mediante la fiscalización de geriátricos, el acceso directo a la salud preventiva y el fortalecimiento de los centros de jubilados que funcionan en los barrios.
A los exámenes médicos en hospitales se sumarán operativos territoriales de vacunación, programas alimentarios como "Merienda Reforzada" y una oferta de talleres de estimulación cognitiva y nuevas tecnologías.
Otro de los ejes centrales será la recreación mediante el fortalecimiento de programas como "Mayores a la pileta" en el Parque de Albertina y los viajes que brinda el programa de miniturismo "Recorriendo Nuestros Pueblos".