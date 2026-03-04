Lomas: fortalecen la inclusión y el cuidado de los adultos mayores

Van a seguir fortaleciendo a los más de 120 centros de jubilados que funcionan en Lomas.

A través del Municipio, en Lomas de Zamora se creó la nueva Agencia de Personas Adultas Mayores (AMPAM) para profundizar las políticas de inclusión y cuidado , garantizar derechos y una buena calidad de vida a los vecinos.

La AMPAM no solo dará continuidad a los programas históricos que anteriormente desarrollaba el IMDIPAM, sino que ampliará su capacidad operativa mediante la fiscalización de geriátricos , el acceso directo a la salud preventiva y el fortalecimiento de los más de 120 centros de jubilados que funcionan en los barrios.

"Con la creación de esta Agencia buscamos consolidar una política pública integral que ponga la dignidad de nuestros mayores en el centro de la agenda, fomentando su autonomía y participación comunitaria ", destacaron desde el Municipio.

En materia de salud, el área facilitará el acceso a exámenes médicos para socios de centros de jubilados en los Hospitales de Diagnóstico Inmediato (HDI) . También habrá operativos territoriales de vacunación y programas alimentarios como "Merienda Reforzada".

agencia personas mayores2 Habrá más acciones en materia de salud, cultura y recreación.

Otro de los ejes centrales será la recreación mediante el fortalecimiento de programas como "Mayores a la pileta" en el Parque Acuático de Albertina y los viajes que brinda el programa de miniturismo "Recorriendo Nuestros Pueblos". A esto, se sumará una amplia oferta de talleres de estimulación cognitiva y nuevas tecnologías.

Por su parte, la Agencia coordinará el funcionamiento del Consejo Consultivo Municipal y el Parlamentario Lomense de Personas Mayores para asegurar que los dirigentes de la tercera edad tengan voz activa en las decisiones locales. A su vez, se impulsarán proyectos como "Tejedoras Solidarias" y la reconstrucción histórica de los centros de jubilados de cara al Bicentenario de Lomas de Zamora.

Controles y orientación para las familias de Lomas de Zamora

La AMPAM pondrá en marcha un sistema de fiscalización especializada para Residencias de Larga Estadía y publicará el Registro de Establecimientos Geriátricos (REG) en la web oficial del Municipio para orientar a las familias.

También continuará el dictado gratuito del Curso de Cuidadores Domiciliarios Polivalentes en el que los vecinos incorporan herramientas y habilidades para desempeñarse en domicilios particulares, centros de día y otros espacios dedicados al cuidado de las personas adultas mayores. Como complemento, se actualizará el registro público de egresados del curso para que las familias que necesitan gestionar tareas de cuidado puedan acceder a información clara, ordenada y confiable.