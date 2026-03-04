El dolor de la hermana de Lautaro, el joven hallado sin vida en Lomas de Zamora: "Dejaste una huella enorme"

En las últimas horas encontraron sin vida a Lautaro Carrizo , el joven de 21 años que había estado desaparecido en Lomas de Zamora . Tras conocerse la noticia, su hermana Yael le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales para despedirlo.

Lautaro se había arrojado a las vías del tren en la estación de Lomas el pasado 12 de febrero por la noche, el mismo día que se fue de su casa en Parque Barón . Estuvo internado en el Hospital Gandulfo sin identificación y falleció poco después. Su familia lo buscó durante 18 días, hasta que la Policía les confirmó el hallazgo.

Desde su entorno informaron la triste noticia en la tarde de este lunes. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias por parte de los vecinos de Lomas, quienes habían difundido la búsqueda por más de dos semanas. Entre los posteos estuvo el de Yael, hermana de Lautaro , quien había estado al frente de la búsqueda en todo este tiempo.

“ Hice hasta lo imposible y tenía la fe de encontrarte y que las cosas sean para mejor. No quería que terminara así. Tengo el corazón en mil pedazos”, comenzó la hermana del joven fallecido en un posteo publicado en su cuenta de Facebook. Cabe recordar que su papá, Alejandro, había contado que Lautaro atravesaba un cuadro depresivo tras haberse quedado sin trabajo.

Lautaro fue buscado durante varios días en Lomas de Zamora y lo hallaron sin vida.

“Gracias por haber amado tanto a mi hijo, ser tan buena persona y hermano. Te llevo siempre en mi corazón, hermano. Daría la vida porque esto no esté pasando. Ojalá nos guíes y des fuerza a mamá, papá y toda tu familia. Te amamos por siempre. Descansá en paz”, agregó Yael.

La joven, que leyó los cientos de mensajes de la gente y de su entorno cercano, destacó la huella que dejó Lautaro en cada uno. “Excelente persona, buen tío, sobrino, hijo y amigo. La gente no deja de confirmármelo, lo excelente que eras”, remarcó.

En la misma línea, cerró: “Ojalá Dios te dé luz, hermano. Que descanses en paz. Dejaste una huella enorme en cada corazón de cada uno de nosotros. Te vamos a extrañar y te amo eternamente”.