miércoles 04 de marzo de 2026
Escribinos
4 de marzo de 2026
Solidarias.

Dos amigas de Lomas se unieron para crear un proyecto solidario y debutaron en Villa Albertina

Ayelén Astudillo y Mariana Ferreyra son de Lomas y crearon Travesías, un proyecto que entregó casi 50 kit de útiles en el Comedor Las Tejedoras de Albertina.

La entrega de mochilas con útiles se hizo en el Comedor Las Tejedoras por parte del nuevo proyecto Travesías de Lomas.

La entrega de mochilas con útiles se hizo en el Comedor Las Tejedoras por parte del nuevo proyecto Travesías de Lomas.

Entregaron mochilas para todos los niveles escolares.

Entregaron mochilas para todos los niveles escolares.

Las amigas Ayelén Astudillo y Mariana Ferreyra junto a la referente Nancy Fernández, referente del Comedor Las Tejedoras.&nbsp;

Las amigas Ayelén Astudillo y Mariana Ferreyra junto a la referente Nancy Fernández, referente del Comedor Las Tejedoras. 

"Esto nace de la preocupación de nosotras respecto al contexto actual porque si bien siempre intentamos acompañar distintas colectas y campañas solidarias que encaran nuestros conocidos y amigos sentimos que debíamos hacer algo más y tras una charla surgió Travesías", detalló Mariana, que además cuenta con una amplia experiencia en trabajo de acción social.

Lee además
Los vecinos de Lomas pueden ser parte de la fiesta de Uma.
Desde el corazón.

Buscan donaciones para concretar la primera fiesta de 15 solidaria de 2026
Solidaridad: impulsan un 15 para que Dana cumpla su sueño en LlavallolEl festejo se hará en Llavallol el próximo sábado 28 de febrero: se necesitan donaciones para la decoración y la mesa dulce.
Mucho amor.

Impulsan un 15 solidario para una chica de Llavallol: cómo lo organizan

El proyecto comenzó en enero y esta semana pudieron entregar todo lo que se juntó durante la primera colecta solidaria que las chicas encararon. "En esta oportunidad articulamos con el Comedor Las Tejedoras de Nancy Fernández, que es una eterna militante social de los derechos de las mujeres y de los niños en Albertina", especificó la responsable de la iniciativa.

Un proyecto que teje redes en Lomas

La unión de varias personas también hizo posible que la primera campaña se convirtiera en un éxito. "Contamos con la ayuda de varias personas, conocidos que enseguida se unieron a la colecta y desconocidos que vieron el flyer y enseguida colaboraron. También personas que donaron dinero y luego entregamos cada comprobante de gastos para que todo sea claro", especificaron.

El Centro Cultural Cantinflas ubicado en Temperley, también se sumó a la iniciativa como centro de acopio. "Tenemos un amigo en ese espacio que enseguida brindó el lugar para que las personas puedan dejar los útiles escolares", detallaron.

Cada gesto, cada ayuda y colaboración fue el mejor incentivo para que las chicas sigan creyendo en el proyecto que crearon y así poder seguir ayudando a distintos sectores sociales.

La entrega de los kit escolares en Villa Albertina

Casi 50 mochilas llenas de útiles entregaron a los chicos de Albertina que son los que asisten al comedor Las Tejedoras. "Superó ampliamente nuestras expectativas porque no sólo ayudamos al espacio social, también estuvimos visitando a las familias del barrio afectadas por la crisis", explicó Mariana.

Los kits fueron específicamente preparados para cada niño porque se separaron, según el nivel escolar. Prepararon mochilas con útiles para los niños del jardín de infantes, para los de primaria y secundaria.

La mochila de jardín contenía cuaderno, cartuchera, plasticola, crayones, carpeta, hojas para dibujo, lápiz negro, mantel y toallita. En tanto, los chicos que van al nivel primario se llevaron cartuchera, cuaderno tapa dura, plasticolas, sacapuntas, gomas, lápices, fibras, hojas rayadas, cuadriculadas, separadores, biromes y correctores. "Los kit de primaria los separamos en dos diferenciados para los alumnos hasta 3º grado y de 3º grado en adelante porque sabemos que se utilizan diferentes artículos", aseguraron las vecinas de Lomas solidarias.

da635e47-2bed-4295-b271-ce04d6ef23c2
Felices con las mochilas llenas de útiles.

Felices con las mochilas llenas de útiles.

Por último, los de nivel secundario recibieron una mochila más cargada con lo básico, pero también incluyeron elementos como reglas de geometría, más hojas, más lápices y biromes, entre los otros artículos.

Además, durante la jornada de entrega llevaron al comedor yogures, alfajores y gaseosas para compartir entre todos y generar un ámbito de unión. "Para nosotras no sólo se trata de entregar donaciones, también estamos comprometidas con brindar ese tiempo de calidad para estar junto a los chicos, escucharlos y ofrecerles un lindo momento", admitieron.

Luego de la exitosa primera campaña, Travesías va a continuar ayudando todo el año. "Queremos llegar a sectores vinculados a la tercera edad, a jefas de hogar de distintos tipos de poblaciones y a más instituciones, comedores para seguir generando lazos con la comunidad", concluyeron Mariana y Ayelén.

Para contactarse con las chicas hay que entrar en la cuenta de Instagram: @travesias.solidarias

Temas
Seguí leyendo

Buscan donaciones para concretar la primera fiesta de 15 solidaria de 2026

Impulsan un 15 solidario para una chica de Llavallol: cómo lo organizan

Solidaridad en Lomas: piden donaciones para una familia tras el incendio de su casa

Confeccionan pañuelos en la Biblioteca Julio Cortázar para usar el 24 de Marzo

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Van a seguir fortaleciendo a los más de 120 centros de jubilados que funcionan en Lomas.
Nueva área.

Lomas: fortalecen la inclusión y el cuidado de los adultos mayores

Las más leídas

Te Puede Interesar

Tato Algorta, ganador de Gran Hermano.
Susto.

Santiago Algorta de Gran Hermano sufrió un accidente en Uruguay: cómo se encuentra