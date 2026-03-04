Dos amigas de Lomas se unieron para crear un proyecto solidario y debutaron en Villa Albertina

Las amigas Ayelén Astudillo y Mariana Ferreyra junto a la referente Nancy Fernández, referente del Comedor Las Tejedoras.

La entrega de mochilas con útiles se hizo en el Comedor Las Tejedoras por parte del nuevo proyecto Travesías de Lomas.

Con la convicción de ayudar a los sectores más vulnerables de Lomas , es que dos amigas, Ayelén Astudillo y Mariana Ferreyra, se unieron para crear el proyecto Travesías. En su primera campaña lograron entregarles casi 50 kits de útiles a los chicos de Villa Albertina , y aseguraron que seguirán trabajando.

"Esto nace de la preocupación de nosotras respecto al contexto actual porque si bien siempre intentamos acompañar distintas colectas y campañas solidarias que encaran nuestros conocidos y amigos sentimos que debíamos hacer algo más y tras una charla surgió Travesías", detalló Mariana, que además cuenta con una amplia experiencia en trabajo de acción social.

El proyecto comenzó en enero y esta semana pudieron entregar todo lo que se juntó durante la primera colecta solidaria que las chicas encararon. "En esta oportunidad articulamos con el Comedor Las Tejedoras de Nancy Fernández, que es una eterna militante social de los derechos de las mujeres y de los niños en Albertina", especificó la responsable de la iniciativa.

La unión de varias personas también hizo posible que la primera campaña se convirtiera en un éxito. "Contamos con la ayuda de varias personas, conocidos que enseguida se unieron a la colecta y desconocidos que vieron el flyer y enseguida colaboraron. También personas que donaron dinero y luego entregamos cada comprobante de gastos para que todo sea claro", especificaron.

El Centro Cultural Cantinflas ubicado en Temperley, también se sumó a la iniciativa como centro de acopio. "Tenemos un amigo en ese espacio que enseguida brindó el lugar para que las personas puedan dejar los útiles escolares", detallaron.

Cada gesto, cada ayuda y colaboración fue el mejor incentivo para que las chicas sigan creyendo en el proyecto que crearon y así poder seguir ayudando a distintos sectores sociales.

La entrega de los kit escolares en Villa Albertina

Casi 50 mochilas llenas de útiles entregaron a los chicos de Albertina que son los que asisten al comedor Las Tejedoras. "Superó ampliamente nuestras expectativas porque no sólo ayudamos al espacio social, también estuvimos visitando a las familias del barrio afectadas por la crisis", explicó Mariana.

Los kits fueron específicamente preparados para cada niño porque se separaron, según el nivel escolar. Prepararon mochilas con útiles para los niños del jardín de infantes, para los de primaria y secundaria.

La mochila de jardín contenía cuaderno, cartuchera, plasticola, crayones, carpeta, hojas para dibujo, lápiz negro, mantel y toallita. En tanto, los chicos que van al nivel primario se llevaron cartuchera, cuaderno tapa dura, plasticolas, sacapuntas, gomas, lápices, fibras, hojas rayadas, cuadriculadas, separadores, biromes y correctores. "Los kit de primaria los separamos en dos diferenciados para los alumnos hasta 3º grado y de 3º grado en adelante porque sabemos que se utilizan diferentes artículos", aseguraron las vecinas de Lomas solidarias.

Felices con las mochilas llenas de útiles.

Por último, los de nivel secundario recibieron una mochila más cargada con lo básico, pero también incluyeron elementos como reglas de geometría, más hojas, más lápices y biromes, entre los otros artículos.

Además, durante la jornada de entrega llevaron al comedor yogures, alfajores y gaseosas para compartir entre todos y generar un ámbito de unión. "Para nosotras no sólo se trata de entregar donaciones, también estamos comprometidas con brindar ese tiempo de calidad para estar junto a los chicos, escucharlos y ofrecerles un lindo momento", admitieron.

Luego de la exitosa primera campaña, Travesías va a continuar ayudando todo el año. "Queremos llegar a sectores vinculados a la tercera edad, a jefas de hogar de distintos tipos de poblaciones y a más instituciones, comedores para seguir generando lazos con la comunidad", concluyeron Mariana y Ayelén.

Para contactarse con las chicas hay que entrar en la cuenta de Instagram: @travesias.solidarias