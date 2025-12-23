martes 23 de diciembre de 2025
23 de diciembre de 2025
Desde el corazón.

Solidaridad en Lomas de Zamora: buscan donaciones para la primera fiesta de 15 de 2026

La lomense Romina Peralta ya trabaja para lo que será el festejo del 24 de enero. Se necesita colaboración para la mesa dulce, la mesa salada y la decoración.

Diariolaunion | Damián Grassi
Por Damián Grassi
Los vecinos de Lomas pueden ser parte de la fiesta de Uma.

La vecina de Lomas Romina Peralta continúa realizando fiestas de 15 para adolescentes de bajos recursos. Concluido el 2025, ya piensa en lo que será la primera celebración del 2026: necesita donaciones para que Uma, la agasajada que cumple años en enero, viva una fiesta inolvidable.

En diálogo con este medio, Romina explicó que ya se encuentra pensando y trabajando en lo que será la primera fiesta de 15 del 2026. El evento se hará el sábado 24 de enero y contará con decenas de invitados, quienes le regalarán a la quinceañera una velada llena de alegría y emoción.

Uma espera ansiosa su fiesta. Los vecinos de Lomas pueden aportar su granito de arena para que la noche sea inolvidable.

“Para esta fiesta ya pudimos resolver varios temas, pero necesitamos que algunos vecinos que se sumen donando la mesa de dulce, la mesa salada y la decoración para la casa de su abuela, que es el lugar donde se hará el festejo”, detalló Peralta, muy comprometida con el proyecto que inició en plena pandemia y con el que logró cumplirles el sueño a decenas de adolescentes de Lomas y otras localidades, no solo de Buenos Aires sino también de distintos puntos del país.

Los vecinos de Lomas de Zamora, claves para el festejo de Uma

Según indicó la creadora del proyecto, para el 15 de Uma se estima que asistan alrededor de 50 personas, por lo que tanto la mesa de dulce como la mesa salada tienen que contemplar esa cantidad de invitados. Por su parte, los materiales que se necesitan para la decoración son globos y cortinas metálicas.

Los colaboradores de cada cumpleaños suelen llamarse madrinas y/o padrinos y su aporte es fundamental para que todas las fiestas puedan contar con todos los elementos necesarios, ya sea el vestido, los souvenirs y la comida.

Los vecinos de Lomas que deseen ser voluntarios y colaborar con la causa donando la mesa de dulce, la mesa salada o la decoración pueden contactarse con Romina mediante un WhatsApp al 1131639274 o por mensaje directo a su cuenta de Instagram.

