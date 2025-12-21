Desde el exterior, un chef de Lomas de Zamora sorprendió a su familia y amigos con más de 50 pan dulces

Con la convicción que a través de un pequeño gesto se pueden sacar sonrisas y recuerdos a pesar de la distancia es que el chef Juan Carlos Avalos Molina que vive en Palma de Mallorca , pero nació en el Barrio Galicia de Lomas, encargó especialmente la elaboración de más de 50 pan dulces para sorprender a su familia y amigos.

"De esta manera quiero decirles a los amigos y a la familia que estoy al lado de ellos porque en esos pan dulces, ahí va parte de mi corazón", expresó Molina que está siempre muy atento a lo que pasa en el país, pero sobre todo en su Lomas de Zamora natal.

La pastelera lomense Graciela Blasi de @pasteleriaunica elaboró los pan dulces especialmente como se lo pide Molina que es chef profesional. Gracias a eso, es que cada uno de los elegidos van a poder disfrutar de esa delicia que es un símbolo de amistad, generosidad y amor hacia las personas que están lejos.

"Hay que destacar que cada pan dulce está hecho con mucho cariño y lo más lindo son los mensaje de agradecimiento que recibo a medida que van llegando a cada mesa de mi querida Lomas", destacó desde esa lejanía que a través de estos gestos se siente más que cercano a su gente.

Cada año prepara un regalo para las Fiestas en Lomas

Vecinos del centro de Lomas, Temperley, Banfield y Llavallol, entre otros barrios, ya tienen ese obsequio del amigo que se fue al exterior a probar suerte y le fue muy bien. "Sigo trabajando como chef, a pesar de algunos problemas con que me enfrentó la vida, sigo adelante y con ganas de visitar mi barrio de Villa Galicia", expresó.

Respecto a lo que viene, contó que para el Día de los Reyes Magos está pensando en otro acto, pero con una connotación solidaria para llegar a esas familias de la zona que más lo necesitan con una rica rosca, pero comentó que es algo que lo está organizando.

Una historia que nació en Lomas marcada por el trabajo y la resiliencia

Molina se fue en 2003 para trabajar y buscar un futuro mejor, pero nunca se olvidó de sus amigos de la infancia del Barrio Villa Galicia donde se crió.

Actualmente, Juan Carlos es chef y pudo hacer una gran carrera en el mundo de la gastronomía en España que lo llevó hasta a trabajar con el tenista Rafael Nadal, pero esos logros nunca le impidieron estar pendiente de lo que sucede en Lomas y además de estar en permanente contacto con sus familiares y amigos.

Una de las situaciones más complicadas que tuvo que transitar en el último tiempo fue una condena que lo llevó a prisión por un incidente de tránsito que sucedió en 2016, pero a pesar de lo difícil que fue perder su libertad, salió en condicional y actualmente volvió a disfrutar de su trabajo.

Su vida siempre estuvo marcada por los momentos complicados, pero también por la resiliencia que supo atesorar para salir adelante. De muy chico acompañaba a su abuelo desde su barrio natal, Villa Galicia, hasta la estación de trenes de Lomas de Zamora para vender churros, pero en ese entonces no sabía que su destino estaba a miles de kilómetros de distancia en España, donde reside hasta ahora.