La Catedral de Lomas de Zamora tendrá su Concierto de Navidad

En la Catedra l de Lomas de Zamora realizarán un Concierto de Navidad con la presentación de diferentes coros que interpretarán obras clásicas y populares . La entrada es gratuita con un alimento no perecedero por persona.

El espectáculo organizado por el Municipio junto con Cáritas será el próximo martes 23 de diciembre, a las 19, en el templo ubicado sobre la calle Sáenz 438 . Allí actuarán el Coro San Pío X , dirigido por Laura Fernández; el Coro de Cámara del Municipio de Lomas , a cargo de Viviana García; los Coros del Colegio Modelo Lomas , cuyos directores son Martín Cedrola y Viviana García; y el taller de canto grupal de la Casa Cultural El Convento , dirigido por Marcelo Sorondo.

Las agrupaciones prepararon un repertorio especial para que los vecinos disfruten la previa de la Nochebuena y Navidad . Como la propuesta tiene un fin solidario, los asistentes deben llevar un alimento que será destinado a entidades barriales y comunitarias.

En septiembre, la Catedral Nuestra Señora de la Paz fue sede de un concierto de música clásica y popular a cargo de diferentes agrupaciones locales en el que también se juntaron donaciones . La Catedral lomense es un Monumento Histórico Nacional donde organizan diferentes celebraciones y eventos que promueven la unión y la fraternidad en la comunidad.

Libre estacionamiento por Navidad y Año Nuevo

Para darles más comodidades a los vecinos que salen a hacer compras y actividades por las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Municipio habilitó el libre estacionamiento en los centros comerciales de Lomas de Zamora.

A raíz de gestiones realizadas por la Cámara de Comercio, la medida para facilitar la circulación y favorecer la actividad se aplicará el lunes 22, martes 23, miércoles 24, lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de diciembre. También habrá libre estacionamiento en el marco de la festividad de Reyes Magos durante el sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de enero.

Las próximas actividades diocesanas en Lomas

El Obispado de Lomas de Zamora dio a conocer el Calendario Diocesano con las diferentes actividades que se desarrollarán a lo largo del próximo año. Entre los encuentros destacados de enero estará el Desfile Reyes (lunes 5) y las Fiestas Patronales en la Plaza Grigera (sábado 24). Por su parte, el 11 de febrero habrá una misa en el Hospital Gandulfo por la Jornada Mundial del Enfermo.

La diócesis abarca 6 partidos (Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, San Vicente, Presidente Perón y Ezeiza), tiene 61 parroquias y pastorales, movimientos, instituciones y grupos laicales que generan múltiples propuestas.