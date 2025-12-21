Se reprogramó la Recopa Sudamericana: cuándo jugarán Lanús y Flamengo

El campeón de la Sudamericana y el de la Libertadores chocarán por la Recopa.

Lanús y Flamengo chocarán por la Recopa Sudamericana en febrero del 2026. El ganador de la Copa Sudamericana se enfrentará al campeón de la Copa Libertadores en una serie que sufrió algunas modificaciones con respecto al partido de ida y al encuentro de vuelta.

En primer término, se había informado que el duelo de ida sería el 18 de febrero en La Fortaleza y el 25, una semana después en el Maracaná de Río de Janeiro , pero según informó la Conmebol los dos juegos fueron reprogramados.

Finalmente se confirmó que el Granate recibirá al Mengao el 19 de febrero a las 21.30 en el estadio Néstor Díaz Pérez de la ciudad de Lanús. Mientras que el encuentro de vuelta será el 26 de febrero a las 21.30 en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.

Luego de la consagración en la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en Paraguay , el Granate irá por el noveno título de su historia y Flamengo buscará su novena estrella internacional, tras haber conseguido 4 Copas Libertadores, 1 Copa Intercontinental, 1 Copa Mercosur, 1 Copa de Oro Sudamericana y 1 Recopa Sudamericana.

Por su parte, Lanús consiguió 2 Copas Sudamericanas y 1 Copa Conmebol en el ámbito internacional. Por lo tanto, el Granate buscará su cuarto título internacional y será su segunda participación en la Recopa tras la que perdió en el 2014 ante Atlético Mineiro. Fue una derrota en el global por 5-3, luego de perder por 1-0 en la ida, como local, y 4-3 en la vuelta, en un partido que se definió en el alargue.

Por su lado, el Mengao la jugará por tercera vez, con una conquista en 2020, derrotando a Independiente del Valle de Ecuador por 5-2, mientras que en 2023 fue el mismo conjunto ecuatoriano el que derrotó al rojinegro, por 5-4 en los penales.

La historia de la Recopa Sudamericana

La Recopa Sudamericana es una competencia organizada por la Conmebol que enfrenta, desde 1989, al campeón de la Copa Libertadores con el ganador de la Copa Sudamericana (originalmente, con el campeón de la Supercopa Sudamericana). En sus primeras ediciones tuvo distintos formatos (a veces en sede única, otras con partidos de ida y vuelta) y fue interrumpida en algunos períodos, pero recuperó continuidad y prestigio en los últimos años. Hoy se disputa en dos finales, una en cada país, y consagra al “supercampeón” del continente.

El torneo ha sido realizado en 32 ocasiones y los elencos de Argentina dominan la estadística encabezados por Boca (4) y River (3), las instituciones con más títulos en la historia, seguidos por Gremio, Internacional, Liga de Quito, Olimpia y Sao Paulo, todos con dos.

Desde que se disputa con el formato de ida y vuelta entre los campeones de los dos torneos vigentes de Conmebol, los campeones de la Libertadores ganaron 14 de las 23 ediciones de la Recopa.

Los campeones de Sudamericana que superaron sus rivales fueron: Racing (2025), Independiente Del Valle (2023), Defensa y Justicia (2021), River Plate (2015), Liga de Quito (2010) y Boca Juniors (2005 y 2006). Ahora será el turno de Lanús de competir ante el poderoso Flamengo, que viene de perder la final de la Copa Intercontinental ante el Paris Saint Germain de Francia.