Lanús inició gestiones con Argentinos Juniors por el traspaso del arquero Lautaro Morales

En el inicio del mercado de pases, hay un nombre que parece tener los días contados en Lanús. Se trata de Lautaro Morales , el arquero del Granate que no tuvo mucho rodaje durante el último semestre y Argentinos Juniors sería el club que está negociando por quedarse con su pase.

Luego de los malos rendimientos en el arco del conjunto de La Paternal , la Comisión Directiva del Bicho desistió de contar con los servicios de Sergio Chiquito Romero. Es por eso que todos los cañones apuntan a contratar a Lautaro Morales, el arquero de Lanús que fue relegado al banco de suplentes durante la última temporada por la gran tarea de Nahuel Losada, la figura del equipo de Mauricio Pellegrino que se adjudicó la Copa Sudamericana.

El camino del Taladro y el Granate. Cómo será el fixture de Banfield y Lanús en el Torneo Apertura 2026

En principio sería una transferencia para el arquero que está próximo a cumplir 26 años. Tuvo muy poca participación en el 2025, ya que solamente atajó durante tres partidos. Ingresó en la derrota ante Vélez en Liniers, donde le convirtieron dos goles y estuvo presente en los 90 minutos en el empate ante Independiente Rivadavia de Mendoza por 1 a 1.

El uno debutó en el Granate el 28 de octubre del 2020 en una victoria 3 a 2 sobre San Pablo por la Copa Sudamericana. Luego pasó a préstamo a Newells en el 2022 y volvió a ser cedido a Talleres de Córdoba para la temporada 2023-2024.

Además, fue internacional con la Selección Argentina disputando el Sudamericano Sub 19 con el equipo que fue subcampeón en Chile y disputó los Juegos Olimpicos de Tokyo 2020 en los cuales Argentina no superó la fase de grupos.

Fue parte del platel de Lanús que se coronó en la actual Copa Sudamericana, pero las grandes actuaciones de Nahuel Losada lo relegaron al banco de suplentes. Aunque le resta un año de contrato con el Granate, la dirigencia no vería con malos ojos una transferencia. Argentinos Juniors y Racing son los interesados, aunque al parecer el Bicho de La Paternal pica en punta para quedarse con el pase del arquero.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fortaleza Granate (@fortalezagranateok)

¿Rocco Ríos Novo vuelve a Lanús?

Por otra parte, el arquero Rocco Ríos Novo, campeón con el Inter de Miami junto a Lionel Messi en la MLS, debe regresar al Granate tras finalizar su préstamo. La intención de Mauricio Pellegrino y la dirigencia es contar con el arquero para la próxima temporada, aunque el uno desea continuar en los Estados Unidos. Se especula con que David Beckham y compañia hagan una oferta para retenerlo.

Además, Pellegrino evaluará a Maximiliano González (descendió con Godoy Cruz) y Lucas Besozzi, quien este año estuvo en Tigre, Newell’s y Central Córdoba, su último equipo.