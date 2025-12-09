Lanús saldrá a buscar un arquero ante la inminente salida de Lautaro Morales

Lautaro Morales se iría de Lanús.

Luego de haberse consagrado en la Copa Sudamericana y de haber abrochado la continuidad de Mauricio Pellegrino, en Lanús ya se comienza a planificar el armado del plantel para el 2026, que tendrá Recopa Sudamericana, Copa Libertadores, Torneo Apertura y Copa Argentina. Uno de los puestos a reforzar es el arco, ya que se iría Lautaro Morales.

El suplente de Nahuel Losada sabe que tendrá pocos minutos en el Granate y ya manifestó su intención de atajar, por lo que su salida es inminente. En ese contexto, ya comenzaron a sonar algunos nombres en el mercado de pases: Matías Borgogno y Renzo Bacchia.

El primero de los mencionados descendió recientemente con San Martín de San Juan. El otro, con pasado en Independiente, ataja en Cerro de Uruguay y es pretendido también por Unión de Santa Fe. Por ahora, no hubo ofertas formales, pero ya empezaron los sondeos.

Si de arqueros se trata, Rocco Ríos Novo es otra de las alternativas que se baraja. El juvenil viene de ser campeón de la MLS con el Inter Miami de Leo Messi y, si bien su contrato finaliza y debería volver a Lanús, es posible que espere una oferta para continuar en Estados Unidos.

Los otros puestos que buscará reforzar Lanús Además de un arquero, los dirigentes de Lanús y Mauricio Pellegrino determinaron que habrá que incorporar un futbolista por línea: un lateral (por la salida de Armando Méndez), un mediocampista (es posible que emigre Agustín Medina, de gran año) y un delantero.

