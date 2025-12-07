Se confirmaron las primeras bajas de Lanús para el 2026

Alexis Canelo fue de los jugadores con más participaciones en Lanús, pero quedará con el pase en su poder.

Juan Ramírez estuvo presente en la final de la Sudamericana, pero debe volver a Boca, dueño de su pase.

En Lanús se empiezan a tomar las primeras decisiones con el objetivo de afrontar las competencias para el 2026. Se viene un año cargado de competencias con la Copa Libertadores, Recopa Sudamericana, Torneo Apertura y Clausura, Copa Argentina, por lo que Mauricio Pellegrino junto a Nicolás Russo comienzan a delinear el plantel para lo que viene.

Con el entrenador confirmado en el cargo por un año más, ahora llegó el turno de confirmar que tres futbolistas no se presentarán para el inicio de la pretemporada pactado para el 29 de diciembre en La Fortaleza. Los jugadores en cuestión son Armando Méndez, Juan Ramírez y Alexis Canelo , quienes se encuentran a préstamo hasta fin de año pero sus vínculos no serán renovados, según anunció Nicolás Russo , el presidente de Lanús, en diálogo con el medio partidario Fortaleza Granate.

A su vez, Russo confirmó que "la idea es vender a algún jugador para equilibrar la finanzas" . Y apuntó: "Probablemente sea un jugador titular del equipo campeón". Agustín Medina estaría en el radar del fútbol brasileño y también de un equipo de Arabia Saudita , aunque no hay nada oficial.

Tanto Armando Méndez como Juan Ramírez y Alexis Canelo no tuvieron el rodaje deseado durante el último semestre. Alguno con más participación que otro, pero la decisión para que no sigan en Lanús ya está confirmada.

El uruguayo Armando Méndez, de 29 años de edad, alternó titularidad con Gonzalo Pérez en el lateral derecho y estuvo presente en 32 partidos con la camiseta del Granate. También estuvo en 11 de los 13 encuentros de la Copa Sudamericana. No convirtió goles y debe regresar a Newells que es el dueño de su pase hasta diciembre de 2029.

armando mendez Armando Méndez tuvo continuidad en Lanús pero debe regresar a Newells.

Por su parte, Juan Ramírez tuvo muy poca continuidad. El mediocampista de 32 años nunca llegó a tener un rol importante dentro del equipo y si bien tuvo 27 presencias en el equipo, apenas disputó 675 minutos, sin asistencias ni goles. Jugó en la final ante Atlético Mineiro en Paraguay, solamente 17 minutos, se colgó la medalla de campeón pero debe volver a Boca que es el dueño de su pase.

Con respecto a Alexis Canelo, el delantero es uno de los que tuvo mayor participación en el Granate. El tucumano de 33 años de edad disputó 38 encuentros, anotó dos goles, pero estuvo presente solamente en la semifinal ante Universidad de Chile y no fue parte de la final en Asunción. Su salida se debe a que es uno de los contratos más altos del plantel y se queda con el pase en su poder.

Cuáles son los puestos a reforzar por Lanús para el 2026

Mauricio Pellegrino quiere un lateral derecho, un delantero y un volante de marca, en caso de que sea vendido Agustín Medina. El que fue ofrecido es Federico Vera, el marcador de punta derecho de Independiente, quien llegó al conjunto de Avellaneda en agosto de 2024 proveniente desde Unión de Santa Fe y nunca pudo afianzarse en el puesto. Con la llegada de Gustavo Quinteros a la dirección técnica, perdió el puesto con Leonardo Godoy y desde la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti buscan darle salida. Tiene contrato hasta diciembre de 2027.

En cuanto al delantero y el volante de recuperación, aún no transcendieron los nombres. Se espera que para los próximos días comiencen a surgir los futbolistas que pidió Mauricio Pellegrino para el Lanús modelo 2026.