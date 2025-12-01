El Fútbol Femenino de Lanús regresó a la Primera División

Lanús no se cansa de dar vueltas olímpicas. En un año cargado de títulos, el Fútbol Femenino Granate se adjudicó el Torneo Reducido de Primera B y la temporada 2026 las verá nuevamente en la Primera División de AFA . Este logro se suma a la Copa Sudamericana del equipo de Mauricio Pellegrino y el campeonato de la Séptima División de José Sand en la Liga Metropolitana.

Las dirigidas por Juan Ignacio Granda habían perdido el ascenso directo frente a Unión de Santa Fe, pero contra Camioneros cerraron una gran temporada. Lanús había empatado sin goles en la primera final disputada en el estadio Hugo Moyano y en la revancha se impuso por 2-0 en el estadio Néstor Díaz Pérez.

Los goles de la consagración los marcaron Kelly Rigau , de tiro libre, a los 18 minutos del primer tiempo y Brenda Varela , con un remate desde fuera del área a los 21 minutos del segundo tiempo. El equipo visitante sufrió la expulsión de Antonella Jensen a los 36 minutos de la etapa inicial.

La formación fue: Tamara Ruiz Díaz; Guadalupe Giménez, Kelly Rigau, Anabella Verón y Verónica Amarillo; Valentina Rando, Juana Wulff, Magaly Badilla y Ailén Pucheta; Zoe Centurión y Brenda Varela. Como suplentes estuvieron: Oriana Román, Abigail Flores, Ana Frenedoso, Evelyn Aguirrez, Luciana Perera, Yazmín Ortuvia, María Vidoret, Candela Gerez y Solange Blanco.

Lanus Femenino Copa La Copa en manos de las chicas de Lanús.

Con este triunfo, el conjunto Granate consiguió el segundo ascenso a la Primera División del Fútbol Femenino, acompañando a Unión de Santa Fe, que las derrotó en ambas finales por 1-0, siendo esas las dos únicas caídas.

Tras dos temporadas, Lanús regresa a la máxima categoría donde ya está Banfield desde 2022 cuando venció vía Torneo Reducido a Argentino de Rosario por 3-1 en el estadio Florencio Sola, tras haber caído por 1-0 en la ida.

La campaña de Lanús

Lanús, durante la Fase Regular logró 12 triunfos y cuatro empates, destacándose el 10-0 a Deportivo Morón por la 7º fecha, como local, siendo la máxima goleada del primer equipo femenino en una categoría AFA. El antecedente más amplio también había sido contra las Gallitas (7-0) en 2024. En el Torneo Reducido, previo a la final, eliminó a Atlético de Rafaela con un 2-0 en Santa Fe y un 4-1 en el Predio de Valentín Alsina.

La delantera tucumana Brenda Varela fue la máxima artillera del equipo con 13 goles, quedando a siete gritos de Abril Castro, jugadora de San Miguel. Las otras goleadoras: Zoe Centurión (6), Juana Wulff (5), Solange Blanco (4), Candela Gerez (4), Magaly Badilla (4), Anabella Verón (3), Avelyn Aguirrez (2), Kelly Rigau (2), Melina Guerrero (1), Elizabeth Martínez (1), María Vidoret (1), Guadalupe Giménez (1), Verónica Amarillo (1) y Ailén Pucheta (1).