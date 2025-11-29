Julio Soler elogió a Lautaro Acosta, el ídolo de Lanús que se retiró

Lautaro Acosta es, sin dudas, uno de los grandes ídolos de la historia de Lanús y su reciente retiro, tras la obtención de la Copa Sudamericana el sábado en Paraguay, hizo florecer un montón de sensaciones de la familia del Granate.

Uno de los que no perdió la oportunidad para dedicarle unas palabras al “Laucha” fue Julio Soler , uno de los tantos juveniles formados en la cantera del Granate y que estuvieron en el día a día con uno de los emblemas más grandes de la institución.

“Tu retiro no podía ser de otra manera”, remarcó el actual futbolista del Bournemouth , de la Premier League, sobre la despida que tuvo Acosta en el Fortaleza de Guidi y Cabrero en los festejo de la Copa Sudamericana, tras la derrota por 1-0 ante Tigre por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura.

Soler llegó a Lanús en 2017, con apenas 11 años, y el “Laucha” Acosta ya era un ídolo del club en ese momento. El delantero sumaba varios títulos con esos colores y tenía una vida ligada con el Granate. Por eso, desde su llegada, el lateral izquierdo lo tuvo como referente, y más cuando fue subido al plantel profesional y compartió vestuario con él.

soler lanus acosta Lanús, la casa de Lautaro Acosta y Julio Soler.

“Lo que hiciste por estos colores queda marcado para siempre. Dejaste historia, dejaste corazón. Nos hiciste grandes, ídolo”, remarcó en una historia de Instagram junto a una foto de Acosta.

Julio Soler y Acosta compartieron plantel entre 2022 y 2024 hasta la venta del defensor, a principio de 2025, a la Premier League, en lo que fue una de las ventas más importantes de Lanús en su historia.

Sin embargo, el cariño del lateral izquierdo por el club que lo vio nacer como futbolista sigue presente. Es más, en la previa de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, le cumplió el sueño a una familia para que pudiera estar en Paraguay, comprándole todas las rifas que pusieron a la venta para poder viajar a Asunción.

Ese amor por los colores es, justamente, una de las banderas que Lautaro Acosta alzó a lo largo de su carrera y que le inculcó a los jóvenes, entre ellos Julio Soler.