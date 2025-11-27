Se retiró el jugador más ganador en la historia de Lanús: las lágrimas y la emoción de Lautaro Acosta

Lautaro Acosta , el jugador más ganador en la historia de Lanús , le puso punto final a su carrera. Luego de la derrota ante Tigre , la cual significó la eliminación del Granate del Torneo Clausura en los octavos de final, la fiesta no pudo ser completa en La Fortaleza , aunque el Laucha recibió el cariño de todo el público presente.

El histórico delantero de Lanús no sumó minutos ante el Matador de Victoria , pero tras el pitazo final de Leandro Rey Hilfer se produjo el momento más emotivo de la noche: la despedida de Lautaro Germán Acosta a los 37 años de edad, un emblema de Lanús en los últimos tiempos.

“Gracias a mis compañeros, que me ayudaron y acompañaron cuando no pude más. A los hinchas… fuimos muy felices, recontra felices, me voy siendo el hombre más feliz del mundo. Agradecerles por tanto cariño. No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo. A mi familia, que me acompañaron y ahí están todavía acompañándome. A los dirigentes que nos ayudaron a seguir, no tengo otra cosa más que agradecer”, aseguró el Laucha en su cuenta de X.

Es que Lautaro Acosta se retira con números envidiables. Es el jugador más ganador en la historia de Lanús con seis títulos y el futbolista con más presencias con 428 partidos disputados. Lanús ganó en su historia ocho títulos y Laucha Acosta participó nada menos que en seis: Apertura 2007, la Sudamericana 2013, la Primera División 2016, el Bicentenario 2016, la Supercopa 2017 y la flamante Sudamericana 2025 .

La reciente Copa Sudamericana le permitió superar a Maximiliano Velázquez, ganador de cinco títulos con el Granate, mientras que con cuatro están Nicolás Pasquini, Agustín Pelletieri y José Sand.

La carrera de Lautaro Acosta

Debutó en Lanús en 2006 y su primera etapa finalizó un par de años después para continuar su carrera en España: su debut internacional fue en Sevilla (ganó la Copa del Rey) y luego jugó en Racing de Santander.

En agosto de 2012 volvió a Argentina para ponerse la camiseta de Boca y luego de apenas un año regresó a Lanús, en donde se quedó hasta el retiro en este encuentro frente a Tigre.

Laucha también formó parte del seleccionado argentino que consagró campeón en el Mundial Sub 20 en 2007 y al año siguiente ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing.

"No caigo que fue mi último partido como profesional. Estoy feliz y agradecido a la gente por tanto cariño. Es mi casa, todo arrancó con 7, 8 años acá. Me fui solamente cinco, estoy hace casi 30 años acá. Con alegrías, tristezas, pero siempre hombro con hombro con el club, la gente. Se cierra una etapa hermosa", concluyó Lautaro Germán Acosta, el ídolo que ya quedó en la historia grande de Lanús y del fútbol argentino.