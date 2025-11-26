Lanús, con el envión copero, recibe a Tigre por los Play-Offs del Torneo Clausura

Lanús , campeón de la Copa Sudamericana , animará frente a Tigre el cruce de octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional . Es la única llave que resta definirse y en la que el ganador se enfrentará a Racing Club. En caso de empate, se jugarán un suplementario de 30 minutos, dividido en dos de 15 minutos cada uno. Y de persistir la paridad, se ejecutarán penales.

Por mejor ubicación en la Zona B –fue escolta de Rosario Central -, el partido se jugará en el estadio Néstor Díaz Pérez, desde las 21.30 , con arbitraje de Leandro Rey Hilfe r, quién estará secundado por Juan Pablo Belatti y Pablo Gualtieri. Cuarto árbitro: Julián Beligoy. VAR: Fabrizio Llobet. AVAR: Maximiliano Macheroni. Televisa TNT Sports.

El Granate de Mauricio Pellegrino estrenará su octava estrella –la tercera a nivel internacional- con los miles de hinchas que se acercarán a la Fortaleza , aquellos que viajaron a Asunción y los que alentaron desde distintos puntos del país.

Lanús llega a este compromiso con el envión de los festejos en Paraguay, lleva siete partidos invicto como local en el Torneo Clausura (seis triunfos y un empate), pero no le será fácil enfrentar al Matador de Victoria, que clasificó séptimo en la Zona A y buscará dar el batacazo en Cabrero y Guidi.

Lanus Sudamericana Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025.

Esta es otra historia, no importa cómo clasificaron. Las sorpresas están a la orden del día y el ejemplo fue la vitoria de Estudiantes de La Plata ante Rosario Central, en Arroyito. O Platense la temporada pasada, que eliminó a Racing Club, River Plate y San Lorenzo como visitante y luego se proclamó campeón.

El equipo del “Flaco” Pellegrino viene de disputar 120 minutos ante Atlético Mineiro, con toda la tensión que marcó la tanda de penales que lo consagró campeón de la Copa Sudamericana. Físicamente el equipo sintió el esfuerzo: de los reemplazados Ramiro Carrera jugó 82 minutos, Rodrigo Castillo y Eduardo Salvio 94’ cada uno, Marcelino Moreno –quizás el más complicado con los calambres- y Gonzalo Pérez 103’ cada uno y Agustín Medina 119’.

De pasar de ronda, en cuartos de final tocará Racing Club, que en un tremendo partido eliminó en Avellaneda a River Plate (3-2) en tiempo de descuento. No hay dudas de que este envalentonado Lanús buscará más gloria. Y eso lo dejó claro el presidente Nicolás Russo: “Estamos concentrados en el partido del miércoles ante Tigre, que es el más difícil ahora. Si pasamos, Lanús va a pelear el campeonato”.

Probables formaciones de Lanús-Tigre

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich; Agustín Cardozo y Agustín Medina; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno y Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona y Federico Álvarez; Elías Cabrera, Julián López, Jalil Elías y Sebastián Medina; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Hora: 21.30. Árbitro: Leandro Rey Hilfer. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: TNT Sports.