Aseguran que Pampita y Martín Pepa se separaron

Yanina Latorre aseguró que Pampita se separó de Martín Pepa, su novio, y dio una serie de detalles para confirmar la ruptura de la relación de la modelo y el polista en Sálvese quien pueda, su programa en América TV.

"Yo me la voy a jugar, como es mi estilo, quiero que sepan que yo chequeé, hablé, me enteré de algo de casualidad ayer", aseguró Yanina Latorre y explicó que todo comenzó con un encuentro circunstancial con una amiga de Pampita , que le sirvió para recavar información.

"Yo me cruzo, una cuestión de una casualidad, con una amiga de Pampita y cuando la saludo, le digo: 'Che, al final Pampita sigue viviendo en la casa de...'. Y me dice: 'Sí, ella está mucho más tranquila, porque desde que se separó...' y sigue hablando. Entonces cuando ella me dice 'desde que se separó', yo no le quise repreguntar porque ella me lo dijo como si lo supiera", contó.

Señaló también cómo intentó confirmar la noticia directamente con los protagonistas. "Ayer le escribí a las 4 de la tarde, le escribí a las 5, le escribí a las 6 y hoy a las 8 de la mañana. Me leíste, no estaba abierta para conversar. Yo entiendo que ella debe saber que puede crecer el rumor. No me contestó. Consigo el teléfono a Martín Pepa, le escribo y no me contesta. Para meter un poco de presión, clavo una placa negra diciendo que tengo una separación, que estoy tratando de chequear y que no me contestan los protagonistas", relató.

image Yanina Latorre y Paula Varela confirmaron la separación de Pampita.

Yanina Latorre sumó más datos

Yanina Latorre señaló que no fue la única en tener la información: "Al rato que yo subo la placa negra, Paula Varela sube en Twitter o en Instagram que tenía el rumor sin la confirmación de los protagonistas de que estaban separados Pampita y Martín Pepa. Una más una es dos, lo tiene Paula, lo tengo yo, raro".

"A partir de ahí empecé con la ruta: dos personas me dicen que sí. Después todo el entorno directo de ella directamente no me contesta. Es gente con la que yo hablo asiduamente y nadie me contesta", remarcó.

Y agregó otro detalle muy particular: "Entonces porque nos pusimos a buscar la ruta del like. Él hoy cerró sus redes. El último like de él en las redes de ella es de los primeros días de abril".