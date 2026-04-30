Un viejo conocido de Temperley asume otra vez en Almagro

Temperley visitará este domingo por la fecha 12 de la Primera Nacional a un Almagro que viene golpeado, ubicado en el último puesto de la zona B y con nuevo entrenador tras la salida de Gabriel Gómez. Y el elegido del Tricolor fue Carlos Mayor , un viejo conocido del Gasolero, que dirigió al equipo celeste en 2016.

Mayor fue uno de los entrenadores que tuvo Temperley durante su último paso por Primera División. Fue el elegido para iniciar la temporada 2016-2017, pero apenas dirigió nueve partidos y dejó en el cargo a los pocos meses. Desde su asunción en junio hasta su salida en noviembre, cosechó dos victorias, tres empates y cuarto derrotas.

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En el equipo de 9 de Julio y Dorrego, el entrenador tuvo una de sus cuatro experiencias en la máxima categoría del fútbol argentino, pero sus números no dejaron un gran recuerdo, ya que consiguió apenas el 33,3% de los puntos en juego y dejó al equipo en zona de descenso. Después de su salida, asumió Gustavo Álvarez, quien tuvo su primera experiencia con un plantel profesional y consiguió la salvación tras una gran segunda rueda.

Después de este breve paso de hace 10 años, Carlos Mayor continuó con su carrera como entrenador, siempre en el ascenso, y ahora iniciará su cuarto ciclo en Almagro, equipo con el que perdió una final por el ascenso contra Brown de Adrogué en 2013, con la misión de sacarlo de la zona de descenso. Y el primer paso lo tendrá que dar ante Temperley, un club que conoce bien.

Temperley y Almagro, con necesidades

El Gasolero y el Tricolor llegan a este encuentro que se jugará el domingo, desde las 15.30, en el estadio "Tres de Febrero" en medio de una seguidilla sin poder ganar. Por eso, este cruce por la fecha 12 de la Primera Nacional es vital para ambas instituciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/almagroficial/status/2049445476961853948&partner=&hide_thread=false Carlos Mayor es el nuevo director técnico del plantel profesional de fútbol.



¡Bienvenido nuevamente Carlos! pic.twitter.com/9i3jGxV8e8 — Club Almagro (@almagroficial) April 29, 2026

El equipo de dirige Nicolás Domingo acumula cuatro empates en fila y necesita los tres puntos para seguir en zona de Reducido. El de Carlos Mayor, por su parte, perdió los últimos cuatro partidos y hoy se ubica en el último puesto de la zona B, un panorama que lo obliga a conseguir una victoria para para salir de esa zona de peligro.