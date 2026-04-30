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30 de abril de 2026
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Llega el Paseo Recreativo Llavallol con tres días de música, cultura y actividades

Este viernes, sábado y domingo habrá diferentes propuestas gratuitas para los vecinos en la calle Pronzato y Florida.

Un plan especial para disfrutar del finde en Llavallol.

Un plan especial para disfrutar del finde en Llavallol.

Los vecinos y familias de Llavallol tienen un plan imperdible para este fin de semana largo. A lo largo de 3 días, el Municipio realizará un evento gratuito con propuestas culturales, recreativas y artísticas.

Paseo Recreativo Llavallol es el nombre del encuentro que se desarrollará el viernes, sábado y domingo, desde las 12 hasta las 23, en Pronzato y Florida. "Es una calle que abarca casi 500 metros y hace un año atrás era un basural. Desde ese tiempo venimos trabajando en la recuperación del espacio para armar un paseo recreativo y cultural para la comunidad", contó la directora del CGM Llavallol, Judith Ojeda.

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Shows de música, stands de emprendedores locales, puestos de comidas y bebidas de la Expo Colectividades, Expo Asiática y muralismo son algunas de las actividades que disfrutarán los vecinos. El sábado estará Lo+Kpop con números de música, baile y emprendimientos. Mientras que la Expo Comics tendrá un espacio dedicado a la cultura pop.

Otra de las propuestas destacadas es la exposición de autos clásicos con varios modelos antiguos como Hot Rods, Rat Rod y también motos. "Muchos emprendedores y artistas locales se comunicaron con las redes del CGM para participar del evento así que les dimos un lugar para que puedan mostrar su arte y ofrecer sus productos", destacó Ojeda.

De basural a espacio recreativo para la comunidad de Llavallol

La calle Pronzato, entre Florida y Boulevard Santa Catalina, pasó de ser basural a convertirse en un lugar de encuentro para la comunidad de Llavallol. Desde el Municipio hicieron diferentes trabajos con el objetivo de ponerla en valor.

"Era todo basura y lo que hicimos fue pavimentarla y parquizarla. Hacía 15 años que ese paso estaba cerrado y ahora lo recuperamos con la creación de un paseo recreativo y cultural que es muy importante para la ciudad porque nos da la posibilidad de tener un lugar fijo para hacer eventos como el de este fin de semana", remarcó Ojeda, sobre las acciones en la calle que está atrás de la ex fábrica Bieckert.

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