lunes 02 de marzo de 2026
Escribinos
2 de marzo de 2026
A puro animé.

Así se vivió la Expo Comics de Banfield: batallas medievales, objetos de culto y arte

Por primera vez, la Expo Comics se hizo en la Plaza del Campeón con una gran variedad de propuestas. La cultura pop invadió la tarde banfileña.

Así se vivió la Expo Comics de Banfield: batallas medievales, objetos de culto y arte.

Así se vivió la Expo Comics de Banfield: batallas medievales, objetos de culto y arte.

La primera edición de la Expo Comics en 2026 tuvo lugar en Banfield. Durante la tarde del domingo, la Plaza del Campeón fue investida por la cultura pop, y allí sucedieron una gran variedad de actividades y propuestas gratuitas.

La Expo Comics, para todos los gustos

Historietistas, dibujantes, ilustradores e editoriales independientes fueron parte de la jornada. También hubo un sector medieval a cargo de Comarca Sur con charlas de recreacionismo, danzas celtas y combates.

Lee además
El evento es totalmente abierto y gratuito para la comunidad.
DOMINGO 15 DE JUNIO

Se viene otra Expo Comics con una edición especial de Star Wars en Lomas
Una opción ideal para disfrutar del domingo en Temperley.
Cangallo 351.

La Expo Amor Puro vuelve a Temperley con feria, música y sorteos

La iniciativa, con el apoyo del Municipio, contó con stands con historietas y fanzines de diversos autores, esculturas, editoriales y emprendedores. También participaron Enrique Santana, que participó de la historieta El Perro Llamador junto a Francisco Solano López de El Eternauta; Esteban Podetti, humorista gráfico de la historieta nacional argentina.

El epicentro y las mejores fotos de la Expo Comics en Banfield

El plato fuerte fue el desfile de cosplay con superhéroes, villanos y personajes emblemáticos de películas; y el concurso de dibujo a cargo de la editorial Dr. Comix, en torno a la figura del Lobizón.

la Expo Comics de Banfield
Hubo desfile de cosplayers.

Hubo desfile de cosplayers.

la Expo Comics de Banfield
El encuentro fue ideal para los fan&aacute;ticos de anim&eacute;.&nbsp;

El encuentro fue ideal para los fanáticos de animé.

la Expo Comics de Banfield
Las batallas medievales ocuparon un lugar central.&nbsp;

Las batallas medievales ocuparon un lugar central.

la Expo Comics de Banfield
Muchas familias se sumaron a una tarde de sol en BAnfield.&nbsp;

Muchas familias se sumaron a una tarde de sol en BAnfield.

la Expo Comics de Banfield
Emprendedores ofrecieron sus productos originales para los fan&aacute;ticos.&nbsp;

Emprendedores ofrecieron sus productos originales para los fanáticos.

la Expo Comics de Banfield
El universo de Harry Potter, presente en la Expo Comics.&nbsp;

El universo de Harry Potter, presente en la Expo Comics.

Temas
Seguí leyendo

Se viene otra Expo Comics con una edición especial de Star Wars en Lomas

La Expo Amor Puro vuelve a Temperley con feria, música y sorteos

Banfield tendrá su primera edición de la Expo Comics: lo que hay que saber

Encontraron sin vida a Lautaro, el joven que estaba desaparecido en Lomas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lautaro vivía en Parque Barón, en Lomas de Zamora.
El peor final.

Encontraron sin vida a Lautaro, el joven que estaba desaparecido en Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Furor por La Vela Puerca en Auditorio Sur de Temperley: entradas agotadas y nueva fecha.
Cruzando el charco.

Furor por La Vela Puerca en Temperley: entradas agotadas y nueva fecha