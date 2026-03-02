Así se vivió la Expo Comics de Banfield: batallas medievales, objetos de culto y arte.

La primera edición de la Expo Comics en 2026 tuvo lugar en Banfield. Durante la tarde del domingo, la Plaza del Campeón fue investida por la cultura pop, y allí sucedieron una gran variedad de actividades y propuestas gratuitas.

La Expo Comics, para todos los gustos Historietistas, dibujantes, ilustradores e editoriales independientes fueron parte de la jornada. También hubo un sector medieval a cargo de Comarca Sur con charlas de recreacionismo, danzas celtas y combates.

La iniciativa, con el apoyo del Municipio, contó con stands con historietas y fanzines de diversos autores, esculturas, editoriales y emprendedores. También participaron Enrique Santana, que participó de la historieta El Perro Llamador junto a Francisco Solano López de El Eternauta; Esteban Podetti, humorista gráfico de la historieta nacional argentina.

El epicentro y las mejores fotos de la Expo Comics en Banfield El plato fuerte fue el desfile de cosplay con superhéroes, villanos y personajes emblemáticos de películas; y el concurso de dibujo a cargo de la editorial Dr. Comix, en torno a la figura del Lobizón.

la Expo Comics de Banfield Hubo desfile de cosplayers. la Expo Comics de Banfield El encuentro fue ideal para los fanáticos de animé. la Expo Comics de Banfield Las batallas medievales ocuparon un lugar central. la Expo Comics de Banfield Muchas familias se sumaron a una tarde de sol en BAnfield. la Expo Comics de Banfield Emprendedores ofrecieron sus productos originales para los fanáticos. la Expo Comics de Banfield El universo de Harry Potter, presente en la Expo Comics.

