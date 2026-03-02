Así se vivió la Expo Comics de Banfield: batallas medievales, objetos de culto y arte.

La primera edición de la Expo Comics en 2026 tuvo lugar en Banfield. Durante la tarde del domingo, la Plaza del Campeón fue investida por la cultura pop, y allí sucedieron una gran variedad de actividades y propuestas gratuitas.
Por primera vez, la Expo Comics se hizo en la Plaza del Campeón con una gran variedad de propuestas. La cultura pop invadió la tarde banfileña.
Historietistas, dibujantes, ilustradores e editoriales independientes fueron parte de la jornada. También hubo un sector medieval a cargo de Comarca Sur con charlas de recreacionismo, danzas celtas y combates.
La iniciativa, con el apoyo del Municipio, contó con stands con historietas y fanzines de diversos autores, esculturas, editoriales y emprendedores. También participaron Enrique Santana, que participó de la historieta El Perro Llamador junto a Francisco Solano López de El Eternauta; Esteban Podetti, humorista gráfico de la historieta nacional argentina.
El plato fuerte fue el desfile de cosplay con superhéroes, villanos y personajes emblemáticos de películas; y el concurso de dibujo a cargo de la editorial Dr. Comix, en torno a la figura del Lobizón.