La Expo Amor Puro vuelve a Temperley con feria, música y sorteos

La Expo Amor Puro vuelve a Temperley con su feria de emprendedores acompañada de música , sorteos y actividades recreativas . Una de las novedades de este año es que también habrá ediciones en Lomas .

El primer evento de la temporada será este domingo 1 de marzo, de 15 a 20.30, en el Salón Tatos Recepciones ubicado sobre Cangallo 351 . Allí, los vecinos encontrarán múltiples stands de indumentaria, calzado, decoración, accesorios, marroquinería, cosmética, bijouterie, aromaterapia y diseño.

"El domingo inauguramos el año y estamos felices de reencontrarnos con toda la gente que siempre nos acompaña y viene a disfrutar de las tardes de domingo en un hermoso salón que tiene todas las comodidades. Vamos a tener un showroom de indumentaria con varias promociones y también moda circular de excelencia", destacó la creadora de la Expo, Stella Maris Trombatore.

La jornada contará con un espacio gastronómico de comidas caseras y pastelería artesanal. También habrá música, sorteos de diferentes premios y la organizadora regalará un stand para que un emprendimiento tenga la posibilidad de participar gratis en otra edición.

La próximas fechas en Tatos Recepciones serán el 8 y 15 de marzo. "Y el domingo 22 inauguramos la feria en Dandelion Teatro Bar, un lugar muy conocido y destacado así que tenemos muchas expectativas y ganas de seguir creciendo", remarcó Stella.

Una feria que convoca a cientos de emprendedores y vecinos

La Expo Amor Puro siempre tiene una gran convocatoria de emprendedores y de público. "En todos los meses del año pasado nos acompañaron más de 250 expositores que destacan por su creatividad, variedad y por brindar una excelente atención personalizada", señaló Stella.

El objetivo de este año es seguir creciendo, por eso habrá eventos tanto en Temperley como en Lomas de Zamora. Los emprendedores interesados en participar de los próximos encuentros tienen que comunicarse con la cuenta de Instagram.