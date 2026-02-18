miércoles 18 de febrero de 2026
18 de febrero de 2026
Este domigo.

Convocan a emprendedores a sumarse a la feria de la Plaza Colón de Temperley

Vecinos y emprendedores de la zona se reunirán en el espacio público de Temperley en una jornada ideal para disfrutar en familia.

Una nueva feria de emprendedores se realizará en la Plaza Colón de Temperley este domingo. Los artesanos de la zona se reunirán para mostrar sus emprendimientos y generar un ingreso económico a partir de la venta de diversos artículos. Una jornada ideal para disfrutar en familia.

Organizada por el colectivo Temperley Tiene Memoria, la feria de emprendedores se desarrollará de 16 a 21 en el espacio público que se encuentra ubicado en la intersección de las calles Álzaga y José Martí. La entrada es totalmente libre y gratuita para los vecinos de Lomas de Zamora y otros distritos.

La feria de emprendedores es con entrada lbre y gratuita.
Este domingo.

Unión de vecinos y emprendedores en Temperley

Como en cada edición, habrá una amplia variedad de puestos distribuidos por toda la Plaza Colón. Decenas de artesanos, de diferentes rubros, aprovecharán la ocasión para dar a conocer sus emprendimientos a la comunidad, generando una conexión entre emprendedores y vecinos.

La Plaza Colón de Temperley recibirá, una vez más, a emprendedores y vecinos.

Artesanías, cosmética, stickers, artículos de librería, decoración, indumentaria circular, sahumerios, ollas, plantas, pastelería y panificados, entre otros, son algunos de los stands que estarán a disposición el próximo domingo.

“La feria de Temperley Tiene Memoria, como cada domingo, posibilita el encuentro de vecinos, generando comunidad entre todos los asistentes. Este ambiente se logró luego de mucho esfuerzo y dedicación: pasaron muchas ediciones, desde el 2019 hasta la actualidad, para poder ofrecer un espacio propicio para la unión y la comunicación cara a cara, recuperando subjetividades que supieron ser parte de la esencia del barrio”, señaló Patricia Rodríguez, integrante del colectivo y referente del evento.

Todas las ediciones cuentan con cupos a disposición para que más artesanos se sumen a la feria de emprendedores. Aquellos que tengan un emprendimiento y quieran poner su puesto en la Plaza Colón deben comunicarse mediante un mensaje directo a través del Instagram de la feria o el Facebook del colectivo Temperley Tiene Memoria.

